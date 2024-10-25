https://ria.ru/20241025/gorlovka-1980065734.html

Украинские войска нанесли удар по школе в Горловке

Украинские войска нанесли удар по школе в Горловке - РИА Новости, 25.10.2024

Украинские войска нанесли удар по школе в Горловке

Украинские войска нанесли удар беспилотником по территории школы в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:52

2024-10-25T13:52

2024-10-25T13:52

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар беспилотником по территории школы в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Украинские каратели нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по территории школы в поселке шахты "Кочегарка" (Центрально-Городской район Горловки)", - написал Приходько. О последствиях атаки пока не сообщается. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в пятницу с 7.25 до 11.40 было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров и дважды была предпринята атака с применением беспилотника на Никитовский район города, в том числе дрона-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия