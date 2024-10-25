https://ria.ru/20241025/gaz-1980101772.html

В Сербии высказались о лучшей цене на газ от России

В Сербии высказались о лучшей цене на газ от России - РИА Новости, 25.10.2024

В Сербии высказались о лучшей цене на газ от России

Сербия входит в предстоящую зиму с лучшей ценой на газ от России, весной ожидается подписание нового договора о газоснабжении, заявил министр без портфеля в... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T15:46

2024-10-25T15:46

2024-10-25T15:46

сербия

россия

санкт-петербург

максим решетников

александр вучич

милош вучевич

газпром

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БЕЛГРАД, 25 окт - РИА Новости. Сербия входит в предстоящую зиму с лучшей ценой на газ от России, весной ожидается подписание нового договора о газоснабжении, заявил министр без портфеля в правительстве Сербии, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Ненад Попович. Министр экономического развития РФ Максим Решетников 25-26 октября находится с рабочим визитом в Сербии, где в пятницу утром состоялась его встреча с премьером Милошем Вучевичем. Затем российский министр с министром без портфеля, ответственным в правительстве Сербии за международное экономическое сотрудничество возложили венки к мемориалу "Освободителям Белграда", к Вечному огню и памятнику Красноармейцу". Позже в правительстве Сербии состоялась рабочая встреча российского и сербского министров. "Сербия ожидает зиму подготовленной, у Сербии будет достаточно газа, такова договоренность президента (РФ Владимира - ред.) Путина и президента (Сербии Алекандра - ред.) Вучича, и мы точно в эту зиму входим с лучшей ценой газа в Европе и с достаточными объемами для граждан и промышленности. Уверен, что весну 2025 года будет подписан новый договор между "Србиягазом" и "Газпромом", об этом также будем говорить в Санкт-Петербурге, нет никаких сомнений, что наши два президента примут наилучшее решение для граждан Сербии и РФ", - заявил на совместном брифинге Попович. Президент Сербии Александр Вучич сообщил ранее, что на предстоящий отопительный сезон достигнута договоренность о поставках из России 6 миллионов кубических метров газа в сутки, плюс два миллиона кубометров для работающих в Сербии российских предприятий и еще три "гибких" миллиона кубометров по наиболее благоприятной цене с учетом "нефтяной формулы". Решетников возглавляет российскую часть межправительственного Российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, юбилейное 20-е заседание которого состоится 20-21 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. Как сообщала пресс-служба минэконома РФ, в ходе визита российская и сербская стороны обсуждают вопросы двусторонней экономической повестки, реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества. Договор о свободной торговле между РФ и Сербией действует с 2000 года. По данным республиканского управления статистики Сербии за 2023 год, объем сербского экспорта в РФ относительно 2022 года практически не изменился и составил немногим более 1,194 миллиарда долларов. Но импорт из РФ в Сербию в 2023 году относительно 2022 года с 3, 083 миллиарда снизился до 1,725 миллиарда долларов, в процентах с 7,5% до 4,3% в общем объеме импорта.

https://ria.ru/20240811/gaz-1965559709.html

https://ria.ru/20241009/gaz-1977239101.html

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сербия, россия, санкт-петербург, максим решетников, александр вучич, милош вучевич, газпром