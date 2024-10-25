https://ria.ru/20241025/forum-1980141711.html
Женский форум могут провести в Калининградской области
Женский форум могут провести в Калининградской области - РИА Новости, 25.10.2024
Женский форум могут провести в Калининградской области
На территории Калининградской области рассмотрят возможность проведения женского форума, так как женское движение необходимо выводить на государственный... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:48
2024-10-25T17:48
2024-10-25T17:48
парламентское собрание союза беларуси и россии
калининградская область
россия
елена афанасьева
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b78b5be1e854789c04cd7a7bd7a4e849.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На территории Калининградской области рассмотрят возможность проведения женского форума, так как женское движение необходимо выводить на государственный уровень, сообщила председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева. Предложение обсудили на встрече депутатов–членов комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению с руководством Калининградской области. "От нас поступило предложение рассмотреть возможность проведения на территории Калининградской области, женского форума, в который мы обязательно впишем и свои программы и свои предложения", - сказала Афанасьева. Она подчеркнула, что необходимо не только развивать женское движение в рамках каких-то партий или общественных организаций, но и выводить женскую повестку на государственный уровень. Афанасьева добавила, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вывела на совершенно новый уровень вопросы женщин, детей, семьи и старшего поколения. Поэтому эту тему нужно и дальше продолжать, а также развивать в регионах.
https://ria.ru/20241025/afanaseva-1980140560.html
https://realty.ria.ru/20240920/alihanov-1973850838.html
калининградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_900bde21d0e81906fbdbb593fdca1e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, россия, елена афанасьева, валентина матвиенко, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Калининградская область, Россия, Елена Афанасьева, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На территории Калининградской области рассмотрят возможность проведения женского форума, так как женское движение необходимо выводить на государственный уровень, сообщила председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.
Предложение обсудили на встрече депутатов–членов комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению с руководством Калининградской области.
"От нас поступило предложение рассмотреть возможность проведения на территории Калининградской области, женского форума, в который мы обязательно впишем и свои программы и свои предложения", - сказала Афанасьева.
Она подчеркнула, что необходимо не только развивать женское движение в рамках каких-то партий или общественных организаций, но и выводить женскую повестку на государственный уровень.
Афанасьева добавила, что председатель Совета Федерации
РФ Валентина Матвиенко
вывела на совершенно новый уровень вопросы женщин, детей, семьи и старшего поколения. Поэтому эту тему нужно и дальше продолжать, а также развивать в регионах.