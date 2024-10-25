Рейтинг@Mail.ru
Женский форум могут провести в Калининградской области - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:48 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/forum-1980141711.html
Женский форум могут провести в Калининградской области
Женский форум могут провести в Калининградской области - РИА Новости, 25.10.2024
Женский форум могут провести в Калининградской области
На территории Калининградской области рассмотрят возможность проведения женского форума, так как женское движение необходимо выводить на государственный... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T17:48
2024-10-25T17:48
парламентское собрание союза беларуси и россии
калининградская область
россия
елена афанасьева
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b78b5be1e854789c04cd7a7bd7a4e849.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На территории Калининградской области рассмотрят возможность проведения женского форума, так как женское движение необходимо выводить на государственный уровень, сообщила председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева. Предложение обсудили на встрече депутатов–членов комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению с руководством Калининградской области. "От нас поступило предложение рассмотреть возможность проведения на территории Калининградской области, женского форума, в который мы обязательно впишем и свои программы и свои предложения", - сказала Афанасьева. Она подчеркнула, что необходимо не только развивать женское движение в рамках каких-то партий или общественных организаций, но и выводить женскую повестку на государственный уровень. Афанасьева добавила, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вывела на совершенно новый уровень вопросы женщин, детей, семьи и старшего поколения. Поэтому эту тему нужно и дальше продолжать, а также развивать в регионах.
https://ria.ru/20241025/afanaseva-1980140560.html
https://realty.ria.ru/20240920/alihanov-1973850838.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_900bde21d0e81906fbdbb593fdca1e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, россия, елена афанасьева, валентина матвиенко, совет федерации рф
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Калининградская область, Россия, Елена Афанасьева, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ

Женский форум могут провести в Калининградской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Калининград
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На территории Калининградской области рассмотрят возможность проведения женского форума, так как женское движение необходимо выводить на государственный уровень, сообщила председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.
Предложение обсудили на встрече депутатов–членов комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению с руководством Калининградской области.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Афанасьева: РФ и Белоруссия могут устанавливать связи и развиваться вместе
Вчера, 17:45
"От нас поступило предложение рассмотреть возможность проведения на территории Калининградской области, женского форума, в который мы обязательно впишем и свои программы и свои предложения", - сказала Афанасьева.
Она подчеркнула, что необходимо не только развивать женское движение в рамках каких-то партий или общественных организаций, но и выводить женскую повестку на государственный уровень.
Афанасьева добавила, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вывела на совершенно новый уровень вопросы женщин, детей, семьи и старшего поколения. Поэтому эту тему нужно и дальше продолжать, а также развивать в регионах.
Недостроенное здание Дома Советов на месте Кёнигсбергского замка в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Алиханов попросил создать парк на месте Дома Советов в Калининграде
20 сентября, 15:14
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКалининградская областьРоссияЕлена АфанасьеваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала