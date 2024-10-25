https://ria.ru/20241025/forum-1980141711.html

Женский форум могут провести в Калининградской области

Женский форум могут провести в Калининградской области - РИА Новости, 25.10.2024

Женский форум могут провести в Калининградской области

На территории Калининградской области рассмотрят возможность проведения женского форума, так как женское движение необходимо выводить на государственный... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:48

2024-10-25T17:48

2024-10-25T17:48

парламентское собрание союза беларуси и россии

калининградская область

россия

елена афанасьева

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797248702_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_b78b5be1e854789c04cd7a7bd7a4e849.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. На территории Калининградской области рассмотрят возможность проведения женского форума, так как женское движение необходимо выводить на государственный уровень, сообщила председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева. Предложение обсудили на встрече депутатов–членов комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению с руководством Калининградской области. "От нас поступило предложение рассмотреть возможность проведения на территории Калининградской области, женского форума, в который мы обязательно впишем и свои программы и свои предложения", - сказала Афанасьева. Она подчеркнула, что необходимо не только развивать женское движение в рамках каких-то партий или общественных организаций, но и выводить женскую повестку на государственный уровень. Афанасьева добавила, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко вывела на совершенно новый уровень вопросы женщин, детей, семьи и старшего поколения. Поэтому эту тему нужно и дальше продолжать, а также развивать в регионах.

https://ria.ru/20241025/afanaseva-1980140560.html

https://realty.ria.ru/20240920/alihanov-1973850838.html

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калининградская область, россия, елена афанасьева, валентина матвиенко, совет федерации рф