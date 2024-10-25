Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС
Эрдоган обсуждал с Путинам обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Архивное фото
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, Анкара продолжит дипломатические усилия в этой связи.
"Помимо возрождения черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что есть надежды на обмен пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными. Мы будем продолжать делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание - как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами и открыть путь к благоприятному исходу. Мы будем продолжать неустанно работать для достижения этой цели. Мы продолжаем подчеркивать, что у войны нет победителей, а в мирном процессе не будет проигравших. Эта война обязательно закончится, и наша задача - завершить ее без лишней крови и слез", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Казани.
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