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Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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11:04 25.10.2024 (обновлено: 11:19 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/erdogan-1979990059.html
Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС
Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, Анкара... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T11:04
2024-10-25T11:19
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владимир путин
реджеп тайип эрдоган
саммит брикс в казани в 2024 году
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, Анкара продолжит дипломатические усилия в этой связи."Помимо возрождения черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что есть надежды на обмен пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными. Мы будем продолжать делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание - как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами и открыть путь к благоприятному исходу. Мы будем продолжать неустанно работать для достижения этой цели. Мы продолжаем подчеркивать, что у войны нет победителей, а в мирном процессе не будет проигравших. Эта война обязательно закончится, и наша задача - завершить ее без лишней крови и слез", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Казани.
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москва, киев, казань, брикс, в мире, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, саммит брикс в казани в 2024 году
Москва, Киев, Казань, БРИКС, В мире, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС

Эрдоган обсуждал с Путинам обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Архивное фото
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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, Анкара продолжит дипломатические усилия в этой связи.
"Помимо возрождения черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что есть надежды на обмен пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными. Мы будем продолжать делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание - как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами и открыть путь к благоприятному исходу. Мы будем продолжать неустанно работать для достижения этой цели. Мы продолжаем подчеркивать, что у войны нет победителей, а в мирном процессе не будет проигравших. Эта война обязательно закончится, и наша задача - завершить ее без лишней крови и слез", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Казани.
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Путин раскрыл суть турецкой инициативы, которую Украина отвергла
24 октября, 20:29
 
МоскваКиевКазаньБРИКСВ миреВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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