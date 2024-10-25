https://ria.ru/20241025/erdogan-1979990059.html

Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС

Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Эрдоган и Путин обсудили обмен пленными между Москвой и Киевом на БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, Анкара... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T11:04

2024-10-25T11:04

2024-10-25T11:19

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АНКАРА, 25 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани обмен пленными между Москвой и Киевом, Анкара продолжит дипломатические усилия в этой связи."Помимо возрождения черноморского зернового коридора и разминирования, во время нашей встречи с господином Путиным и его делегацией мы также увидели, что есть надежды на обмен пленными. В настоящее время мы внимательно следим за шагами по обмену пленными. Мы будем продолжать делать все возможное для решения проблем дипломатическим путем. Наше желание - как можно скорее начать переговоры о мире между двумя странами и открыть путь к благоприятному исходу. Мы будем продолжать неустанно работать для достижения этой цели. Мы продолжаем подчеркивать, что у войны нет победителей, а в мирном процессе не будет проигравших. Эта война обязательно закончится, и наша задача - завершить ее без лишней крови и слез", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Казани.

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