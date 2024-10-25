https://ria.ru/20241025/ekologiya-1979985449.html

Чернышенко поздравил российскую команду с победой в олимпиаде по экологии

Чернышенко поздравил российскую команду с победой в олимпиаде по экологии - РИА Новости, 25.10.2024

Чернышенко поздравил российскую команду с победой в олимпиаде по экологии

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили команду российских школьников с победой в международной олимпиаде по вопросам... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T10:48

2024-10-25T10:48

2024-10-25T10:54

общество

россия

белоруссия

сейшельские острова

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

фонд "талант и успех"

брикс

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр просвещения Сергей Кравцов поздравили команду российских школьников с победой в международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии, сообщили в аппарате зампреда правительства. "Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр просвещения Сергей Кравцов поздравили российскую команду школьников с победой в первой в мире очной Международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии. Она состоялась на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении. Участие в олимпиаде приняли школьники 14–18 лет из России, Белоруссии, Индонезии, Таджикистана, Пакистана, Абхазии и с Сейшельских Островов. Команда из России заняла в интеллектуальных состязаниях первое место. В личном зачете у российских школьников одно золото, два серебра и две бронзы. Второе место – у сборной Белоруссии, третье – у команды Сейшельских Островов. Всего участники из семи стран получили 21 медаль за индивидуальные достижения. "Пример российских участников Международной олимпиады показывает, что усердие и интерес к выбранному делу приводят к самосовершенствованию и победам. Уверен, в будущем ребята смогут найти достойное применение знаниям и навыкам и внесут свой вклад в развитие и технологическое лидерство нашей страны", – отметил Чернышенко. По словам Кравцова, бережное отношение к окружающей среде – необходимое условие жизни в современном мире. "Ваши успехи вдохновляют других на изучение этой темы и стремление заботиться о нашей планете", – сказал министр. Проведение олимпиады по вопросам экологии организовано федеральной территорией "Сириус" и Фондом "Талант и успех" при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Олимпиада стала одним из главных мероприятий Научно-образовательного конгресса БРИКС. Каждую страну в соревновании мог представить только один коллектив. Задания были доступны на русском и английском языках.

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https://ria.ru/20240906/olimpiada-1971197448.html

https://ria.ru/20240525/olimpiada-1948308591.html

россия

белоруссия

сейшельские острова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, белоруссия, сейшельские острова, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, фонд "талант и успех", брикс, социальный навигатор, сн_образование