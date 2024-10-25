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Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
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07:49 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/dodik-1979961523.html
Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС
Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024
Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС
Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T07:49
2024-10-25T07:49
в мире
россия
республика сербская
казань
милорад додик
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "В конституции БиГ существует механизм, который мы попытаемся использовать, а именно: запросить от парламента БиГ согласие на нашу деятельность в рамках БРИКС. Это абсолютно законно", - сказал он в беседе с агентством. По словам Додика, если в рамках БРИКС будет создан общий формат для включения, например, отдельных субъектов или энтитетов, которые стремятся сотрудничать в рамках уважения международного права, Баня-Лука примет такое сотрудничество, считает это реальным и возможным. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
https://ria.ru/20241025/dodik-1979940100.html
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в мире, россия, республика сербская, казань, милорад додик, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Республика Сербская, Казань, Милорад Додик, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС

Додик: Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"В конституции БиГ существует механизм, который мы попытаемся использовать, а именно: запросить от парламента БиГ согласие на нашу деятельность в рамках БРИКС. Это абсолютно законно", - сказал он в беседе с агентством.
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Додик поблагодарил Путина за приглашение на саммит БРИКС
Вчера, 01:21
По словам Додика, если в рамках БРИКС будет создан общий формат для включения, например, отдельных субъектов или энтитетов, которые стремятся сотрудничать в рамках уважения международного права, Баня-Лука примет такое сотрудничество, считает это реальным и возможным.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Додик резко ответил главе МИД БиГ на критику из-за поездки на саммит БРИКС
23 октября, 20:20
 
В миреРоссияРеспублика СербскаяКазаньМилорад ДодикБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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