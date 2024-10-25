Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС
Додик: Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
"В конституции БиГ существует механизм, который мы попытаемся использовать, а именно: запросить от парламента БиГ согласие на нашу деятельность в рамках БРИКС. Это абсолютно законно", - сказал он в беседе с агентством.
По словам Додика, если в рамках БРИКС будет создан общий формат для включения, например, отдельных субъектов или энтитетов, которые стремятся сотрудничать в рамках уважения международного права, Баня-Лука примет такое сотрудничество, считает это реальным и возможным.
Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.