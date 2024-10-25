https://ria.ru/20241025/dodik-1979961523.html

Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС

Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС - РИА Новости, 25.10.2024

Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС

Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T07:49

2024-10-25T07:49

2024-10-25T07:49

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Республика Сербская попытается запросить у парламента БиГ согласие на свою деятельность в рамках БРИКС, заявил РИА Новости президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик. "В конституции БиГ существует механизм, который мы попытаемся использовать, а именно: запросить от парламента БиГ согласие на нашу деятельность в рамках БРИКС. Это абсолютно законно", - сказал он в беседе с агентством. По словам Додика, если в рамках БРИКС будет создан общий формат для включения, например, отдельных субъектов или энтитетов, которые стремятся сотрудничать в рамках уважения международного права, Баня-Лука примет такое сотрудничество, считает это реальным и возможным. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241025/dodik-1979940100.html

https://ria.ru/20241023/dodik--1979671202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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