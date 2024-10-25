https://ria.ru/20241025/dodik-1979939284.html

Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик

Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик - РИА Новости, 25.10.2024

Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что хотел бы участия Республики Сербской в БРИКС в той или иной форме, а также РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T01:09

2024-10-25T01:09

2024-10-25T01:17

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

республика сербская

в мире

босния

казань

владимир путин

милорад додик

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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что хотел бы участия Республики Сербской в БРИКС в той или иной форме, а также пообещал попробовать затронуть эту тему на уровне всей БиГ."Хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская. Конечно, есть определенные возможности сделать это в Боснии и Герцеговине. Мы попробуем, это не зависит от нас, но мы попытаемся обеспечить определенную поддержку на уровне всей Боснии и Герцеговины", — сказал Додик в рамках встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241025/putin-1979938385.html

республика сербская

босния

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, республика сербская, в мире, босния, казань, владимир путин, милорад додик