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Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик - РИА Новости, 25.10.2024
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01:09 25.10.2024 (обновлено: 01:17 25.10.2024)
https://ria.ru/20241025/dodik-1979939284.html
Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик
Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик - РИА Новости, 25.10.2024
Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что хотел бы участия Республики Сербской в БРИКС в той или иной форме, а также РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T01:09
2024-10-25T01:17
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
республика сербская
в мире
босния
казань
владимир путин
милорад додик
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что хотел бы участия Республики Сербской в БРИКС в той или иной форме, а также пообещал попробовать затронуть эту тему на уровне всей БиГ."Хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская. Конечно, есть определенные возможности сделать это в Боснии и Герцеговине. Мы попробуем, это не зависит от нас, но мы попытаемся обеспечить определенную поддержку на уровне всей Боснии и Герцеговины", — сказал Додик в рамках встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241025/putin-1979938385.html
республика сербская
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, республика сербская, в мире, босния, казань, владимир путин, милорад додик
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Республика Сербская, В мире, Босния, Казань, Владимир Путин, Милорад Додик
Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС, заявил Додик

Додик: Республика Сербская хочет участвовать в БРИКС в той или иной форме

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 25 окт - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что хотел бы участия Республики Сербской в БРИКС в той или иной форме, а также пообещал попробовать затронуть эту тему на уровне всей БиГ.
"Хотели бы также быть подключены в некой форме, которая была бы возможна, чтобы мы участвовали в этом объединении как Республика Сербская. Конечно, есть определенные возможности сделать это в Боснии и Герцеговине. Мы попробуем, это не зависит от нас, но мы попытаемся обеспечить определенную поддержку на уровне всей Боснии и Герцеговины", — сказал Додик в рамках встречи с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Политические контакты с Республикой Сербской расширяются, заявил Путин
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСРеспублика СербскаяВ миреБоснияКазаньВладимир ПутинМилорад Додик
 
 
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