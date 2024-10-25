https://ria.ru/20241025/briks-1980171969.html

Саммит БРИКС получил необычно большое освещение на Западе, заявил эксперт

Саммит БРИКС получил необычно большое освещение на Западе, заявил эксперт - РИА Новости, 25.10.2024

Саммит БРИКС получил необычно большое освещение на Западе, заявил эксперт

Саммит БРИКС в Казани получил необычно большое освещение в западных СМИ и не только, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T19:30

2024-10-25T19:30

2024-10-25T19:30

в мире

россия

высшая школа экономики (вшэ)

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани получил необычно большое освещение в западных СМИ и не только, заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В Казани с 22 по 24 октября проходил саммит БРИКС. "Я хочу отметить, что нынешний саммит БРИКС получил необычно большое освещение и привлёк необычно большое внимание западных СМИ. Отписались все западные издания. И оценка следующая - это серьёзно. Они увидели, что почва начинает постепенно уходить из-под их ног, потому что формируется новая система, которая им неподконтрольна, так много стран приехали в Казань, так много стран хотят войти в состав БРИКС. Это значит западная гегемония рушится", - сказал Суслов на пресс-конференции "Итоги саммита БРИКС в Казани: экспертный взгляд", проходившей в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня". Он добавил, что в западных странах есть чувство тревоги и осознание того, что БРИКС не нечто виртуальное, что завтра развалится, а это серьёзно, и относиться к этому нужно серьёзно и думать, как Западу следует сохранять свою гегемонию. "И вне западных стран, вот я внимательно следил за сайтом китайской Global Times, так на нём в даты проведения саммита БРИКС вообще ничего не было по президентским выборам в США, только БРИКС, БРИКС и БРИКС. Вот вам пример того, как в незападном мире относились к саммиту БРИКС", - отметил эксперт. "По важности для вопросов мировой политики и международных отношений, конечно, саммит БРИКС важнее, чем выборы в США", - заключил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

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https://ria.ru/20241025/briks-1979969559.html

https://ria.ru/20241024/outreach-1979798518.html

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в мире, россия, высшая школа экономики (вшэ), саммит брикс в казани в 2024 году