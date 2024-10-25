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В БРИКС обсуждают создание секретариата для налоговых ведомств, заявил МИД - РИА Новости, 25.10.2024
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16:08 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/briks-1980107687.html
В БРИКС обсуждают создание секретариата для налоговых ведомств, заявил МИД
В БРИКС обсуждают создание секретариата для налоговых ведомств, заявил МИД - РИА Новости, 25.10.2024
В БРИКС обсуждают создание секретариата для налоговых ведомств, заявил МИД
В рамках БРИКС обсуждается идея создания секретариата для структурированного взаимодействия между налоговыми ведомствами стран объединения, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T16:08
2024-10-25T16:08
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саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В рамках БРИКС обсуждается идея создания секретариата для структурированного взаимодействия между налоговыми ведомствами стран объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Рябков напомнил, что в казанской декларации саммита есть пункт о приверженности стран-членов "дальнейшему продвижению институционального развития БРИКС". "Это значит, что в БРИКС будет появляться больше механизмов и структур, представляющих собой формализованные, структурно организованные форматы и возможности для взаимодействия. Например, идет речь о том, чтобы попробовать создать секретариат взаимодействия налоговых ведомств. Есть целый ряд других областей, где в отсутствие, что называется, наднациональной надстройки у всего БРИКС появляются первичные элементы более структурированного взаимодействия в интересах повышения эффективности работы", - сказал Рябков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам саммита БРИКС в Казани. "Нужно ли переводить БРИКС в режим, который означал бы его превращение в полноценную международную организацию, с правовой идентичностью, с уставом, базирующимся на соглашении, требующим, в свою очередь, ратификации, - это дискуссионный вопрос. Этот вопрос открыт", - добавил Рябков. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241025/briks-1980082750.html
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в мире, россия, казань, бразилия, сергей рябков, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Сергей Рябков, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В БРИКС обсуждают создание секретариата для налоговых ведомств, заявил МИД

Рябков: в БРИКС могут создать секретариат взаимодействия налоговых ведомств

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкФлаги БРИКС
Флаги БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. В рамках БРИКС обсуждается идея создания секретариата для структурированного взаимодействия между налоговыми ведомствами стран объединения, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков напомнил, что в казанской декларации саммита есть пункт о приверженности стран-членов "дальнейшему продвижению институционального развития БРИКС".
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"Это значит, что в БРИКС будет появляться больше механизмов и структур, представляющих собой формализованные, структурно организованные форматы и возможности для взаимодействия. Например, идет речь о том, чтобы попробовать создать секретариат взаимодействия налоговых ведомств. Есть целый ряд других областей, где в отсутствие, что называется, наднациональной надстройки у всего БРИКС появляются первичные элементы более структурированного взаимодействия в интересах повышения эффективности работы", - сказал Рябков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" по итогам саммита БРИКС в Казани.
"Нужно ли переводить БРИКС в режим, который означал бы его превращение в полноценную международную организацию, с правовой идентичностью, с уставом, базирующимся на соглашении, требующим, в свою очередь, ратификации, - это дискуссионный вопрос. Этот вопрос открыт", - добавил Рябков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября.
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В миреРоссияКазаньБразилияСергей РябковБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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