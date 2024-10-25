https://ria.ru/20241025/briks-1980066987.html

Эксперт: страны БРИКС строят новую модель международных отношений

Эксперт: страны БРИКС строят новую модель международных отношений - РИА Новости, 25.10.2024

Эксперт: страны БРИКС строят новую модель международных отношений

Деятельность стран БРИКС не направлена против западных стран, однако это группа государств, которые сами принимают решения, выступая в роли архитекторов новой... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:56

2024-10-25T13:56

2024-10-25T13:56

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бразилия

брикс

высшая школа экономики (вшэ)

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Деятельность стран БРИКС не направлена против западных стран, однако это группа государств, которые сами принимают решения, выступая в роли архитекторов новой модели международных отношений, заявила руководитель Экспертного совета БРИКС – Россия, проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова. "Этот саммит показал, тем более в расширенном формате и в формате БРИКС аутрич, что страны уже выступают как архитекторы новой модели международных отношений, которая может быть воспринята как основа для дальнейшего развития. Это не революция, это не антизапад, но это группа стран, которая теперь уже сама принимает решения, предлагает свои модели для того, чтобы другие могли следовать им, потому что они больше гораздо отвечают сегодняшним реалиям, интересам стран мирового большинства", - сказала она в ходе пресс-конференции на тему: "Итоги саммита БРИКС в Казани: экспертный взгляд". Эксперт добавила, что модели, которые предлагают страны БРИКС, больше отвечают интересам не столько западных элит, столько народонаселению западных стран, потому что в погоне за сохранением глобального доминирования, насаждением своих единых стандартных лекал, эти элиты забывают об интересах своего собственного населения. "А БРИКС как раз про консенсусный конструктивный подход и благополучие человека. Человек в центре, его интерес, его развитие, его благополучие. И это важно, и это тоже продемонстрировал этот саммит", - заключила она. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241025/filippo-1979982073.html

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в мире, россия, казань, бразилия, брикс, высшая школа экономики (вшэ), саммит брикс в казани в 2024 году