https://ria.ru/20241025/briks-1980065121.html

Вице-президент Никарагуа назвала США и НАТО врагами человечества

Вице-президент Никарагуа назвала США и НАТО врагами человечества - РИА Новости, 25.10.2024

Вице-президент Никарагуа назвала США и НАТО врагами человечества

Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо отметила борьбу России с фашизмом и ее фундаментальную роль в мире, назвав США и НАТО "врагами человечества", ее слова... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T13:51

2024-10-25T13:51

2024-10-25T13:53

в мире

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сша

никарагуа

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нато

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо отметила борьбу России с фашизмом и ее фундаментальную роль в мире, назвав США и НАТО "врагами человечества", ее слова приводит официальный портал 19Digital. По данным портала, Мурильо назвала участие делегации Никарагуа на саммите БРИКС в Казани важной встречей для "продвижения многополярного мира справедливой торговли" и полезного сотрудничества. Вице-президент также выразила солидарность с Россией и поблагодарила президента РФ Владимира Путина за приглашение на саммит. "На этой очень важной встрече мы, как всегда, ...признали великую битву, которую Российская Федерация ведет против фашизма, который финансирует, вооружает и продвигает кто? Соединенные Штаты, которые, к несчастью для всего мира, являются врагами человечества, США и НАТО", - приводит портал слова Мурильо. Она также осудила санкции США и других стран Запада, назвав их "незаконной агрессией" и экономическими мерами, цель которых - "принудить к подчинению". Мурильо также отметила фундаментальную роль России и КНР, которую они представляют в мире. Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

https://ria.ru/20241025/putin-1979960570.html

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в мире, россия, сша, никарагуа, владимир путин, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году