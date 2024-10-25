Рейтинг@Mail.ru
Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году - РИА Новости, 25.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 25.10.2024
https://ria.ru/20241025/braziliya-1979958328.html
Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году
Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году - РИА Новости, 25.10.2024
Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году
Москва ожидает, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T06:21
2024-10-25T06:21
в мире
россия
бразилия
москва
алексей лабецкий
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979766043_410:0:3065:1493_1920x0_80_0_0_aa5a092d77442eac36e91cd21f126129.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва ожидает, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщил РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. "Как известно, в следующем году председательство в БРИКС переходит к Бразилии. У России традиционно хорошие отношения с Бразилией", - сказал он. "Хотел бы особо подчеркнуть, что наше двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства, имеет устойчивую позитивную динамику", - добавил посол. По его словам, одно из наиболее активных направлений российско-бразильского взаимодействия - как раз тесное сотрудничество по линии объединения БРИКС. "При этом, как показало нынешнее председательство, во многих вопросах наши позиции схожи", - дополнил он. "Ожидаем, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать дальнейшей конструктивной работе объединения, укреплению взаимодействия, расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, спортивных и гуманитарных связей", - заключил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20240522/briks-1947697205.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979424402.html
россия
бразилия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979766043_617:0:2846:1672_1920x0_80_0_0_88e34abd50acc3b0dd7bbc061f3b358c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бразилия, москва, алексей лабецкий, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Бразилия, Москва, Алексей Лабецкий, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году

Посол Лабецкий рассказал, какие ожидания у России от "вахты" Бразилии в БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва ожидает, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщил РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
"Как известно, в следующем году председательство в БРИКС переходит к Бразилии. У России традиционно хорошие отношения с Бразилией", - сказал он.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Расширение БРИКС ведет к установлению нового порядка, заявил эксперт
22 мая, 16:19
"Хотел бы особо подчеркнуть, что наше двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства, имеет устойчивую позитивную динамику", - добавил посол.
По его словам, одно из наиболее активных направлений российско-бразильского взаимодействия - как раз тесное сотрудничество по линии объединения БРИКС. "При этом, как показало нынешнее председательство, во многих вопросах наши позиции схожи", - дополнил он.
«
"Ожидаем, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать дальнейшей конструктивной работе объединения, укреплению взаимодействия, расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, спортивных и гуманитарных связей", - заключил он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Бразилия выступила за баланс в представительстве разных регионов в БРИКС
22 октября, 20:36
 
В миреРоссияБразилияМоскваАлексей ЛабецкийБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала