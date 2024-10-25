Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году
Посол Лабецкий рассказал, какие ожидания у России от "вахты" Бразилии в БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс". Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва ожидает, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщил РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
"Как известно, в следующем году председательство в БРИКС переходит к Бразилии. У России традиционно хорошие отношения с Бразилией", - сказал он.
"Хотел бы особо подчеркнуть, что наше двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства, имеет устойчивую позитивную динамику", - добавил посол.
По его словам, одно из наиболее активных направлений российско-бразильского взаимодействия - как раз тесное сотрудничество по линии объединения БРИКС. "При этом, как показало нынешнее председательство, во многих вопросах наши позиции схожи", - дополнил он.
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"Ожидаем, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать дальнейшей конструктивной работе объединения, укреплению взаимодействия, расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, спортивных и гуманитарных связей", - заключил он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.