https://ria.ru/20241025/braziliya-1979958328.html

Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году

Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году - РИА Новости, 25.10.2024

Россия ожидает расширения сотрудничества с Бразилией в 2025 году

Москва ожидает, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T06:21

2024-10-25T06:21

2024-10-25T06:21

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Москва ожидает, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщил РИА Новости посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. "Как известно, в следующем году председательство в БРИКС переходит к Бразилии. У России традиционно хорошие отношения с Бразилией", - сказал он. "Хотел бы особо подчеркнуть, что наше двустороннее сотрудничество носит характер стратегического партнерства, имеет устойчивую позитивную динамику", - добавил посол. По его словам, одно из наиболее активных направлений российско-бразильского взаимодействия - как раз тесное сотрудничество по линии объединения БРИКС. "При этом, как показало нынешнее председательство, во многих вопросах наши позиции схожи", - дополнил он. "Ожидаем, что бразильская "вахта" в БРИКС в 2025 году будет способствовать дальнейшей конструктивной работе объединения, укреплению взаимодействия, расширению экономического и инвестиционного сотрудничества, спортивных и гуманитарных связей", - заключил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240522/briks-1947697205.html

https://ria.ru/20241022/briks-1979424402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, бразилия, москва, алексей лабецкий, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году