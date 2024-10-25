https://ria.ru/20241025/baltimor-1979942990.html
Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию
Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию - РИА Новости, 25.10.2024
Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию
Сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine, владевшие грузовым судном, разрушившим мост в американском Балтиморе, согласились выплатить более 100... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-25T02:00
2024-10-25T02:00
2024-10-25T02:00
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine, владевшие грузовым судном, разрушившим мост в американском Балтиморе, согласились выплатить более 100 миллионов долларов для урегулирования гражданского иска со стороны федеральных властей США, сообщил минюст. Как отмечает ведомство, денежные средства в размере 101 980 000 долларов, полученные в результате урегулирования, поступят в казну США и в бюджеты федеральных агентств, непосредственно пострадавших от столкновения или участвовавших в ликвидации последствий. "Благодаря напряженной работе адвокатов министерства юстиции с первого дня катастрофы, мы смогли добиться раннего урегулирования нашего иска, чуть более чем за месяц до начала судебного разбирательства. Это решение гарантирует, что расходы федерального правительства на очистку канала лягут на плечи Grace Ocean и Synergy, а не на плечи американских налогоплательщиков", - говорится в заявлении. Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост KeyBridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в штате Мэриленд, после чего мост обрушился. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
https://ria.ru/20240611/baltimor-1952081787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, балтимор, сша, коломбо
В мире, Балтимор, США, Коломбо
Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят компенсацию
Компании, чье судно разрушило мост в Балтиморе, выплатят сто миллионов долларов
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine, владевшие грузовым судном, разрушившим мост в американском Балтиморе, согласились выплатить более 100 миллионов долларов для урегулирования гражданского иска со стороны федеральных властей США, сообщил минюст.
Как отмечает ведомство, денежные средства в размере 101 980 000 долларов, полученные в результате урегулирования, поступят в казну США и в бюджеты федеральных агентств, непосредственно пострадавших от столкновения или участвовавших в ликвидации последствий.
"Благодаря напряженной работе адвокатов министерства юстиции с первого дня катастрофы, мы смогли добиться раннего урегулирования нашего иска, чуть более чем за месяц до начала судебного разбирательства. Это решение гарантирует, что расходы федерального правительства на очистку канала лягут на плечи Grace Ocean и Synergy, а не на плечи американских налогоплательщиков", - говорится в заявлении.
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо
, Шри-Ланка
, врезалось в автомобильный мост KeyBridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в штате Мэриленд
, после чего мост обрушился. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.