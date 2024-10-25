https://ria.ru/20241025/afanaseva-1980140560.html

Афанасьева: РФ и Белоруссия могут устанавливать связи и развиваться вместе

Афанасьева: РФ и Белоруссия могут устанавливать связи и развиваться вместе - РИА Новости, 25.10.2024

Афанасьева: РФ и Белоруссия могут устанавливать связи и развиваться вместе

Если России экономически выгодно сотрудничество с Белоруссией, то нужно устанавливать связи, помогать друг другу, а также развиваться в сфере промышленности,... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-25T17:45

2024-10-25T17:45

2024-10-25T17:45

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

калининградская область

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Если России экономически выгодно сотрудничество с Белоруссией, то нужно устанавливать связи, помогать друг другу, а также развиваться в сфере промышленности, сообщила председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева. Данную тему подняли в пятницу на встрече депутатов–членов комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению с руководством Калининградской области. "Любое хорошее дело должно сопровождаться культурными и экономическими мероприятиями. Когда я приезжала в Санкт-Петербург, то мне все время говорили, что он является столицей белорусской техники. Там почти все внутреннее хозяйство по содержанию города обеспечивается белорусской техникой", - сказала Афанасьева. Она отметила, что поэтому, если России экономически выгодно, то необходимо устанавливать связи, помогать друг другу, а также развиваться в сфере промышленности. "Я нашим коллегам из других регионов говорю: мы должны приехать в Калининград для того, чтобы посмотреть, как там устроено внутреннее хозяйство, но и в Беларуси тоже есть чему поучиться. Поэтому эти связи должны быть крепкими, мы должны быть экономически привязаны друг к другу", - сказала Афанасьева. Она заключила, что такая возможность дает параллельно развивать и другие сферы жизнедеятельности.

https://ria.ru/20241025/tovarooborot-1980072149.html

https://ria.ru/20241022/sotrudnichestvo-1979394250.html

россия

белоруссия

калининградская область

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россия, белоруссия, калининградская область