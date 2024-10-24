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Казахстан поддерживает план Китая и Бразилии по Украине, заявил Токаев - РИА Новости, 24.10.2024
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13:11 24.10.2024 (обновлено: 14:06 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/tokaev-1979786955.html
Казахстан поддерживает план Китая и Бразилии по Украине, заявил Токаев
Казахстан поддерживает план Китая и Бразилии по Украине, заявил Токаев - РИА Новости, 24.10.2024
Казахстан поддерживает план Китая и Бразилии по Украине, заявил Токаев
Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС в формате... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:11
2024-10-24T14:06
в мире
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украина
россия
касым-жомарт токаев
снг
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич"."Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине", - сказал Токаев.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979785744.html
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в мире, китай, бразилия, украина, россия, касым-жомарт токаев, снг, брикс, казахстан
В мире, Китай, Бразилия, Украина, Россия, Касым-Жомарт Токаев, СНГ, БРИКС, Казахстан
Казахстан поддерживает план Китая и Бразилии по Украине, заявил Токаев

Токаев: Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
"Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине", - сказал Токаев.
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Вчера, 13:08
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.
На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
В Кремле заявили о понимании лидерами БРИКС позиции России по Украине
23 октября, 17:16
 
В миреКитайБразилияУкраинаРоссияКасым-Жомарт ТокаевСНГБРИКСКазахстан
 
 
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