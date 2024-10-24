Казахстан поддерживает план Китая и Бразилии по Украине, заявил Токаев
Токаев: Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
"Мы высоко оцениваем концепцию России по созданию равной и неделимой безопасности Евразии, направленной на снижение геополитической напряженности через укрепление взаимного доверия и сотрудничества. Казахстан поддерживает инициативу Китая в области глобальной безопасности, нацеленную на сохранение международной стабильности, защиту суверенитета, использование многосторонних подходов и мирное разрешение конфликтов. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине", - сказал Токаев.
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Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.
На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.