https://ria.ru/20241024/putin-1979921947.html

Путин провел переговоры с президентом Боливии на полях саммита БРИКС

Путин провел переговоры с президентом Боливии на полях саммита БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин провел переговоры с президентом Боливии на полях саммита БРИКС

Отношения России и Боливии последовательно развиваются в разных сферах, включая политическую и экономическую, заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:34

2024-10-24T21:34

2024-10-24T22:27

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КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости. Отношения России и Боливии последовательно развиваются в разных сферах, включая политическую и экономическую, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой республики Луисом Арсе на полях саммита БРИКС в Казани."Российско-боливийское сотрудничество основано на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Двусторонние связи последовательно развиваются в разных сферах, включая политическую, экономическую сферы, торговлю, образование и культуру. <...> У наших стран созвучные позиции по базовым принципам мироустройства, и мы вместе работаем в ООН", — сказал он.Как отметил глава государства, на состоявшейся сегодня расширенной сессии в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" Латинская Америка была представлена главами нескольких стран региона, разделяющими основополагающие цели и принципы организации."Видим, что БРИКС все больше воспринимается странами мирового большинства как действительно авторитетное, нужное международное объединение", — указал Путин.Президенты проводят уже вторую встречу в этом году. В июне Арсе приезжал в Санкт-Петербург, где принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.Путин продолжает серию международных контактов в двустороннем формате на саммите БРИКС. За три дня работы в Казани президент встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Лаоса, Палестины и Мавритании. Кроме того, сегодня он намерен провести переговоры с лидером Вьетнама, а также с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к группе присоединилась ЮАР, а с начала 2024-го — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241022/boliviya-1978411278.html

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