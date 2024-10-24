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Путин: Россия и Мавритания часто выступают с единых позиций в мировых делах

Путин: Россия и Мавритания часто выступают с единых позиций в мировых делах - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: Россия и Мавритания часто выступают с единых позиций в мировых делах

Россия и Мавритания часто выступают с единых позиций в международных делах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T21:13

2024-10-24T21:13

2024-10-24T21:13

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия и Мавритания часто выступают с единых позиций в международных делах, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин и президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани проводят двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Казани. "Россия и Мавритания выступают с единых часто позиций в международных делах", - сказал Путин в ходе переговоров. Президент добавил, что на этой же базе выстраиваются отношения в рамках "БРИКС плюс/аутрич". "Ценим, очень ценим, господин президент, поддержку с вашей стороны российских инициатив в Организации Объединенных Наций, на других многосторонних форумах и площадках", - добавил он. Аль-Газуани является председателем Африканского союза в 2024 году. Лидер Мавритании прибыл на форум в Казань для участия в заседании в формате "БРИКС плюс/аутрич". Ранее он назвал БРИКС одной из важнейших площадок для развития многостороннего сотрудничества. Встреча с лидером Мавритании продолжает "марафон" двусторонних контактов Путина на полях саммита БРИКС. Президент России за три дня работы в Казани встретился с лидерами Китая, Индии, ЮАР, Египта, Эфиопии, Турции, Венесуэлы, Ирана, Палестины, Лаоса. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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саммит брикс в казани в 2024 году, африканский союз, брикс, владимир путин, россия, мавритания, казань, в мире