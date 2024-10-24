https://ria.ru/20241024/putin-1979906468.html

Путин объяснил, почему Киев стал терять меньше танков на поле боя

Путин объяснил, почему Киев стал терять меньше танков на поле боя - РИА Новости, 24.10.2024

Путин объяснил, почему Киев стал терять меньше танков на поле боя

Киев стал меньше терять танков на поле боя, потому что танков у Украины стало меньше, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:44

2024-10-24T19:44

2024-10-24T19:44

специальная военная операция на украине

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

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сергей шойгу

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Киев стал меньше терять танков на поле боя, потому что танков у Украины стало меньше, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. "В прошлом году во время контрнаступления (ВСУ - ред.) потеряли, по-моему, боюсь соврать, 18 тысяч техники, сейчас - больше почти на тысячу", - сказал он. "Правда, танков потеряли меньше - почти на сотню, но, мне кажется, их просто и применяли меньше, потому что их просто меньше стало у украинской армии", - добавил он. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Попытка контрнаступления Украины в минувшем году началась 4 июня, а спустя три месяца Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных - как будто "это не их люди". По словам занимавшего на тот момент должность министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, вооруженные силы украины, сергей шойгу, владимир путин, россия, украина, киев