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Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины - РИА Новости, 24.10.2024
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19:38 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/putin-1979903863.html
Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины
Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины - РИА Новости, 24.10.2024
Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины
Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T19:38
2024-10-24T19:38
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
владимир путин
россия
украина
казань
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, заявил президент России Владимир Путин. "Лучше, чем называть вот такие цифры (потерь Украины на поле боя - ред.), лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, россия, украина, казань, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Украина, Казань, В мире
Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины

Владимир Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Владимир Путин на пресс-конференции в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, заявил президент России Владимир Путин.
"Лучше, чем называть вот такие цифры (потерь Украины на поле боя - ред.), лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Торжественный прием на саммите БРИКС: чем Казань угощала гостей
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

Волонтеры встречают участников торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

Первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане прибыла на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

Торжественный прием по случаю проведения XVI саммита БРИКС

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

Первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 10
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 10

В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 10

В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 10

Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 10

Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 10

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 10

Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 10

В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
7 из 10

На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.

На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 10

На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 10

На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 10
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>
"Это должно измениться". О чем договорились лидеры стран БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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1 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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2 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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3 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

Работа XVI саммита БРИКС

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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4 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

Работа XVI саммита БРИКС

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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5 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

Работа XVI саммита БРИКС

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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6 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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8 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

Члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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9 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева) и президент Азербайджана Ильхам Алиев на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате БРИКС плюс/аутрич

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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10 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос во время прибытия глав делегаций на территорию международного выставочного центра Казань Экспо для участия в XVI саммите БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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11 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл на торжественный прием в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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12 из 13
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанк

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

Президент России Владимир Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф (слева) на церемонии встречи глав делегаций — участников XVI саммита БРИКС

У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
13 из 13

Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
1 из 13

Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
2 из 13

Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
3 из 13

Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
4 из 13

Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
5 из 13

"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
6 из 13

Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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7 из 13

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
8 из 13

На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
9 из 13

Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
10 из 13

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.

На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.

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