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Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины

Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины

Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T19:38

2024-10-24T19:38

2024-10-24T19:38

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лучше сесть за стол переговоров, чем озвучивать потери Украины на поле боя, заявил президент России Владимир Путин. "Лучше, чем называть вот такие цифры (потерь Украины на поле боя - ред.), лучше бы, конечно, исходя из реалий и опираясь на то, что складывается на земле, сесть за стол переговоров и вести эти переговоры", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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