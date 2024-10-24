https://ria.ru/20241024/putin-1979890893.html

Партнеры по БРИКС уважают независимость России, заявил Путин

Партнеры по БРИКС уважают независимость России, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Партнеры по БРИКС уважают независимость России, заявил Путин

Партнеры по БРИКС уважают независимость и традиции России, и РФ таким же образом относится к ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:55

2024-10-24T18:55

2024-10-24T19:15

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Партнеры по БРИКС уважают независимость и традиции России, и РФ таким же образом относится к ним, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не может существовать, если она теряет свой суверенитет – в этом самое главное, и выход России из этого состояния, укрепление своего суверенитета, независимости в экономике, в финансах, в военном деле и означает повышение нашей безопасности, и означает создание условий для ее уверенного развития в будущем как самостоятельного государства, полноценного и самодостаточного, с теми партнерами, каких мы имеем в БРИКС, которые уважают независимость России, уважают наши традиции и к которым мы относимся таким же образом", - сказал российский лидер на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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