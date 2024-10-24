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Путин: Россия никогда не сомневалась в серьезном подходе КНДР к диалогу

Путин: Россия никогда не сомневалась в серьезном подходе КНДР к диалогу - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: Россия никогда не сомневалась в серьезном подходе КНДР к диалогу

Москва никогда не сомневалась, что власти КНДР серьезно относятся к договоренностям с РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:42

2024-10-24T18:42

2024-10-24T19:54

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Москва никогда не сомневалась, что власти КНДР серьезно относятся к договоренностям с РФ, заявил президент России Владимир Путин."Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народной Демократической Республикой - как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве, там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Президент отметил, что "Россия находится в контакте с своими северокорейскими друзьями".Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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