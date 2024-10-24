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Путин: Украина не может использовать западные ракеты без участия НАТО

Путин: Украина не может использовать западные ракеты без участия НАТО - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: Украина не может использовать западные ракеты без участия НАТО

Украинские военные не могут использовать западные ракеты без прямого участия офицеров стран НАТО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:37

2024-10-24T18:37

2024-10-24T18:59

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Украинские военные не могут использовать западные ракеты без прямого участия офицеров стран НАТО, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства отметил, что западные страны стали активно вооружать киевский режим, это привело к прямому участию военнослужащих стран НАТО в этом конфликте."Украинские военнослужащие не могут этого делать без космической разведки, целеуказаний и программного обеспечения западного производства, и только при прямом участии офицеров стран НАТО", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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