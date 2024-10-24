Путин рассказал об инфраструктуре платежей в БРИКС

Путин: инфраструктуры платежей в БРИКС достаточно, нужны своевременные решения
В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.
В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.
В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".
В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.
Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.
Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.
Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.
Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.
В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.
В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.
На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.
На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.
На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.
На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.
На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).
На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).
В среду для гостей саммита БРИКС состоялся торжественный прием от имени президента России Владимира Путина.
В мероприятии приняли участие как главы делегаций стран БРИКС, так и приглашенные лидеры, которые прибыли в Казань для участия в мероприятиях объединения в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Выступая на торжественном приеме, Путин подчеркнул, что государства БРИКС разделяют универсальные ценности мира, справедливости и равенства.
Он предложил поднять тост за процветание народов стран и укрепление взаимодействия в объединении.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане.
Лидеров угостили уникальным вином с самых южных виноградников Краснодарского края.
В качестве закуски лидерам предложили татарскую лепешку кыстыбый с картофелем. Гости могли выбрать между пельменями с осетриной или варениками с грибами, на горячее участникам ужина предложили на выбор голень ягненка, томленную с овощами, овощную лазанью или запеченного с овощами судака.
На десерт предлагались яблочный пирог с ванильным мороженым или шоколадный торт.
На фото: первый заместитель министра иностранных дел Бангладеш Мохаммад Джашим Уддин на торжественном приеме по случаю проведения XVI саммита БРИКС.
На фото: глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо (третий справа) с супругой.
На фото: руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И и министр иностранных дел Многонационального Государства Боливия Селинда Соса Лунда (слева направо).
Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.
Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.
Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.
Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.
Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.
Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.
Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.
Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.
Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.
Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.
"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.
"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.
Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".
Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".
На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.
На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.
На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.
У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.
На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.
Заключительный день саммита БРИКС в Казани был посвящен заседаниям в формате "плюс/аутрич". Приняли участие представители 36 государств и шести международных организаций.
Владимир Путин, выступая на планерном заседании, отметил, что следующая волна глобального экономического подъема зарождается именно в странах мирового большинства.
Все государства, представленные на саммите в Казани, разделяют наши устремления и ценности, подчеркнул президент.
Путин констатировал, что в мире есть силы, которые хотят затормозить переход к более справедливому устройству, привыкшие действовать в логике доминирования.
Участники встречи также подняли тему усиления политической роли стран мирового большинства.
"Важным для дальнейшего эффективного функционирования ООН считаем адаптацию ее структуры к реалиям XXI века, расширение представленности в Совете Безопасности и других ключевых органах стран Азии, Африки и Латинской Америки", — заявил Путин.
Это получило всеобщую поддержку со стороны участников и гостей казанского саммита. Генсек ООН Гутерреш признал "отсутствие представительства развивающихся стран за столами принятия глобальных решений". И сделал вывод: "Это должно измениться".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Анкара верит в цели БРИКС по созданию справедливого миропорядка и торговых отношений: Турция решительно настроена на развитие диалога с "семьей БРИКС".
На фото: члены делегаций перед началом пленарного заседания XVI саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Как сообщил на пленарном заседании премьер-министр Армении Никол Пашинян, Ереван и Баку достигли серьезного прогресса в вопросе делимитации границ. На "пленарке" он сидел рядом с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос рассказал журналистам о прошедшей накануне встрече с Путиным. Переговоры прошли хорошо.
На фото: министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
У российского лидера на четверг запланирован еще ряд встреч.
На фото: Путин и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф.