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Путин: Россия предложила продлить Бразилии председательство в банке БРИКС

Путин: Россия предложила продлить Бразилии председательство в банке БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Путин: Россия предложила продлить Бразилии председательство в банке БРИКС

Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:28

2024-10-24T18:28

2024-10-24T18:39

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Россия предложила продлить Бразилии председательство в Новом банке БРИКС, сообщил президент РФ Владимир Путин."Россия предложила продлить председательство в этом банке (БРИКС – ред.) Бразилии и президента банка госпожи (Дилмы - ред.) Роуссефф, имея в виду, что в этом году Бразилия председательствует в "двадцатке", в следующем году принимает у нас эстафету и будет вести БРИКС", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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