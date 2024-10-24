https://ria.ru/20241024/putin-1979877676.html

В БРИКС настроены на укрепление партнерства в финансовой сфере, завил Путин

В БРИКС настроены на укрепление партнерства в финансовой сфере, завил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

В БРИКС настроены на укрепление партнерства в финансовой сфере, завил Путин

Государства БРИКС настроены на укрепление партнерства в финансовой сфере, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T18:25

2024-10-24T18:25

2024-10-24T18:33

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Государства БРИКС настроены на укрепление партнерства в финансовой сфере, заявил президент России Владимир Путин.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходил в Казани с 22 по 24 октября."Государства БРИКС настроены на углубление партнерства в финансовой сфере. Будем и далее уплотнять межбанковскую коммуникацию, заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Пресс-конференция Путина по итогам саммита БРИКС. Онлайн-репортаж >>

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