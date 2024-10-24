https://ria.ru/20241024/putin-1979810463.html

Путин рассказал о взаимном уважении стран БРИКС к культуре друг друга

Путин рассказал о взаимном уважении стран БРИКС к культуре друг друга - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал о взаимном уважении стран БРИКС к культуре друг друга

Страны БРИКС относятся с уважением к религии, традициям и культуре друг друга, именно это лежит в основе общего успеха, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:40

2024-10-24T14:40

2024-10-24T14:40

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Страны БРИКС относятся с уважением к религии, традициям и культуре друг друга, именно это лежит в основе общего успеха, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы с уважением относимся к традициям стран-участниц, религиям, которые культивируются в этих странах, культуре наших народов, и именно это лежит в основе нашего успеха", - отметил он на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1979454835.html

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