https://ria.ru/20241024/putin-1979810463.html
Путин рассказал о взаимном уважении стран БРИКС к культуре друг друга
Путин рассказал о взаимном уважении стран БРИКС к культуре друг друга - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал о взаимном уважении стран БРИКС к культуре друг друга
Страны БРИКС относятся с уважением к религии, традициям и культуре друг друга, именно это лежит в основе общего успеха, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:40
2024-10-24T14:40
2024-10-24T14:40
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Страны БРИКС относятся с уважением к религии, традициям и культуре друг друга, именно это лежит в основе общего успеха, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы с уважением относимся к традициям стран-участниц, религиям, которые культивируются в этих странах, культуре наших народов, и именно это лежит в основе нашего успеха", - отметил он на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1979454835.html
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в мире, россия, казань, бразилия, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о взаимном уважении стран БРИКС к культуре друг друга
Путин: в основе успеха стран БРИКС лежит взаимное уважение к культуре друг друга