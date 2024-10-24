https://ria.ru/20241024/putin-1979802228.html

Контакты Алиева и Пашиняна идут в плюс мероприятиям БРИКС, заявил Путин

Контакты Алиева и Пашиняна идут в плюс мероприятиям БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 24.10.2024

Контакты Алиева и Пашиняна идут в плюс мероприятиям БРИКС, заявил Путин

Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна "идут в плюс" мероприятиям БРИКС в Казани, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T14:11

2024-10-24T14:11

2024-10-24T14:11

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владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна "идут в плюс" мероприятиям БРИКС в Казани, заявил президент РФ Владимир Путин. "И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идёт в плюс нашему сегодняшнему мероприятию", - сказал Путин на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона БРИКС. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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