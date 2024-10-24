https://ria.ru/20241024/pushkov-1979714885.html

"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии

"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии - РИА Новости, 24.10.2024

"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T07:20

2024-10-24T07:20

2024-10-24T07:28

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алексей пушков

сирил рамафоса

нарендра моди

брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на Самоа отправиться в Россию на саммит, и с иронией задался вопросом "кто такой Стармер?"."Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счетом ничего. В Казани же определяются контуры сегодняшнего и завтрашнего мира. Кто такой Стармер? Очередной премьер находящейся в социальном и экономическом упадке страны, которая одного за другим меняет премьеров, как сезонные перчатки", — написал Пушков.Он напомнил, что Британия недавно выбыла из десятки ведущих экономик мира, темпы роста ее собственной экономики близки к нулю, а изнутри страну сотрясают этнические бунты. В Казани же, собрались лидеры стран не относящегося к Западу мира с колоссальным опытом, авторитетом и весом в мировой политике. Также сенатор отметил, что все мировые СМИ освещают саммит БРИКС, в то время как о встрече на Самоа почти никто не знает, кроме ее участников.Ранее издание Politico сообщило, что премьер-министр Индии Моди и президент ЮАР Рамафоса, одни из самых влиятельных глав правительств Содружества наций , планируют пропустить встречу ради саммита БРИКС.Содружество наций — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html

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