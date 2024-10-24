Рейтинг@Mail.ru
"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 24.10.2024 (обновлено: 07:28 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/pushkov-1979714885.html
"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии
"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии - РИА Новости, 24.10.2024
"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии
Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T07:20
2024-10-24T07:28
россия
юар
индия
алексей пушков
сирил рамафоса
нарендра моди
брикс
саммит брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на Самоа отправиться в Россию на саммит, и с иронией задался вопросом "кто такой Стармер?"."Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счетом ничего. В Казани же определяются контуры сегодняшнего и завтрашнего мира. Кто такой Стармер? Очередной премьер находящейся в социальном и экономическом упадке страны, которая одного за другим меняет премьеров, как сезонные перчатки", — написал Пушков.Он напомнил, что Британия недавно выбыла из десятки ведущих экономик мира, темпы роста ее собственной экономики близки к нулю, а изнутри страну сотрясают этнические бунты. В Казани же, собрались лидеры стран не относящегося к Западу мира с колоссальным опытом, авторитетом и весом в мировой политике. Также сенатор отметил, что все мировые СМИ освещают саммит БРИКС, в то время как о встрече на Самоа почти никто не знает, кроме ее участников.Ранее издание Politico сообщило, что премьер-министр Индии Моди и президент ЮАР Рамафоса, одни из самых влиятельных глав правительств Содружества наций , планируют пропустить встречу ради саммита БРИКС.Содружество наций — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html
https://ria.ru/20241024/briks-1979712250.html
россия
юар
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юар, индия, алексей пушков, сирил рамафоса, нарендра моди, брикс, саммит брикс, содружество , совет федерации рф, в мире
Россия, ЮАР, Индия, Алексей Пушков, Сирил Рамафоса, Нарендра Моди, БРИКС, Саммит БРИКС, Содружество , Совет Федерации РФ, В мире
"Кто такой Стармер"? Пушков высмеял покинутого на Самоа премьера Британии

Пушков: решение Моди и Рамафоса не встречаться со Стармером ради БРИКС логично

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал логичным решение президента ЮАР Сирила Рамафоса и премьер-министра Индии Нарендры Моди вместо встречи глав правительств стран Содружества наций на Самоа отправиться в Россию на саммит, и с иронией задался вопросом "кто такой Стармер?".

"Что вообще может решаться на Самоа? Ровным счетом ничего. В Казани же определяются контуры сегодняшнего и завтрашнего мира. Кто такой Стармер? Очередной премьер находящейся в социальном и экономическом упадке страны, которая одного за другим меняет премьеров, как сезонные перчатки", — написал Пушков.
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани
04:15
Он напомнил, что Британия недавно выбыла из десятки ведущих экономик мира, темпы роста ее собственной экономики близки к нулю, а изнутри страну сотрясают этнические бунты. В Казани же, собрались лидеры стран не относящегося к Западу мира с колоссальным опытом, авторитетом и весом в мировой политике.

Также сенатор отметил, что все мировые СМИ освещают саммит БРИКС, в то время как о встрече на Самоа почти никто не знает, кроме ее участников.

Ранее издание Politico сообщило, что премьер-министр Индии Моди и президент ЮАР Рамафоса, одни из самых влиятельных глав правительств Содружества наций , планируют пропустить встречу ради саммита БРИКС.
Содружество наций — это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более 2 миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Во Франции выступили с радикальным призывом на фоне саммита БРИКС
06:25
 
РоссияЮАРИндияАлексей ПушковСирил РамафосаНарендра МодиБРИКССаммит БРИКССодружествоСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала