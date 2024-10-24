https://ria.ru/20241024/odkb-1979976426.html
Саммит ОДКБ утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы
Саммит ОДКБ утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы - РИА Новости, 25.10.2024
Саммит ОДКБ утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы
Совет коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 28 ноября в Астане, утвердит целевую межгосударственную программу по укреплению таджикско-афганского... РИА Новости, 25.10.2024
2024-10-24T16:04
2024-10-24T16:04
2024-10-25T09:58
таджикистан
армения
казахстан
имангали тасмагамбетов
никол пашинян
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/84/1560648487_0:195:3000:1883_1920x0_80_0_0_5b6ac43bb2a70b8a1d8e3238f922a05d.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Совет коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 28 ноября в Астане, утвердит целевую межгосударственную программу по укреплению таджикско-афганского участка границы Таджикистана, сообщил РИА Новости генсек организации Имангали Тасмагамбетов. "Проект программы уже согласован на уровне советов МИД, министерств обороны и комитетов секретарей советов безопасности ОДКБ. (Вопрос) выносится в повестку заседания Совета коллективной безопасности", - сообщил Тасмагамбетов. Он отметил, что решение о создании такой программы было принято еще 13 лет назад. Секретариату удалось достичь консенсуса. Генсек ОДКБ добавил также, что программа играет большую роль для всей Центральной Азии. Инициатива по разработке Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка государственной границы Таджикистана была выдвинута Таджикистаном и поддержана секретариатом ОДКБ. Программа будет рассчитана на несколько лет, она предусматривает ряд этапов: уточнение возможностей, практическое выполнение, реализация на всем участке границы. Предусмотрена возможность корректировки номенклатуры поставляемого вооружения. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет Коллективной Безопасности является высшим органом организации.
https://ria.ru/20240531/granitsy-1949596382.html
https://ria.ru/20240420/odkb-1940755964.html
таджикистан
армения
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156064/84/1560648487_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_77980da8577f9936958e5c3f06c276d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, армения, казахстан, имангали тасмагамбетов, никол пашинян, одкб, в мире
Таджикистан, Армения, Казахстан, Имангали Тасмагамбетов, Никол Пашинян, ОДКБ, В мире
Саммит ОДКБ утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы
Саммит ОДКБ в ноябре утвердит программу оснащения таджикско-афганской границы
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Совет коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 28 ноября в Астане, утвердит целевую межгосударственную программу по укреплению таджикско-афганского участка границы Таджикистана, сообщил РИА Новости генсек организации Имангали Тасмагамбетов.
«
"Проект программы уже согласован на уровне советов МИД, министерств обороны и комитетов секретарей советов безопасности ОДКБ. (Вопрос) выносится в повестку заседания Совета коллективной безопасности", - сообщил Тасмагамбетов.
Он отметил, что решение о создании такой программы было принято еще 13 лет назад. Секретариату удалось достичь консенсуса.
Генсек ОДКБ добавил также, что программа играет большую роль для всей Центральной Азии
.
Инициатива по разработке Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка государственной границы Таджикистана была выдвинута Таджикистаном и поддержана секретариатом ОДКБ.
Программа будет рассчитана на несколько лет, она предусматривает ряд этапов: уточнение возможностей, практическое выполнение, реализация на всем участке границы. Предусмотрена возможность корректировки номенклатуры поставляемого вооружения.
Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте
15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия
, Белоруссия
, Армения
, Казахстан
, Таджикистан и Киргизия
, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет Коллективной Безопасности является высшим органом организации.