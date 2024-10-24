https://ria.ru/20241024/odkb-1979976426.html

Саммит ОДКБ утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы

Саммит ОДКБ утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы - РИА Новости, 25.10.2024

Саммит ОДКБ утвердит программу укрепления таджикско-афганской границы

Совет коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 28 ноября в Астане, утвердит целевую межгосударственную программу по укреплению таджикско-афганского... РИА Новости, 25.10.2024

2024-10-24T16:04

2024-10-24T16:04

2024-10-25T09:58

таджикистан

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имангали тасмагамбетов

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Совет коллективной безопасности ОДКБ, который состоится 28 ноября в Астане, утвердит целевую межгосударственную программу по укреплению таджикско-афганского участка границы Таджикистана, сообщил РИА Новости генсек организации Имангали Тасмагамбетов. "Проект программы уже согласован на уровне советов МИД, министерств обороны и комитетов секретарей советов безопасности ОДКБ. (Вопрос) выносится в повестку заседания Совета коллективной безопасности", - сообщил Тасмагамбетов. Он отметил, что решение о создании такой программы было принято еще 13 лет назад. Секретариату удалось достичь консенсуса. Генсек ОДКБ добавил также, что программа играет большую роль для всей Центральной Азии. Инициатива по разработке Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганского участка государственной границы Таджикистана была выдвинута Таджикистаном и поддержана секретариатом ОДКБ. Программа будет рассчитана на несколько лет, она предусматривает ряд этапов: уточнение возможностей, практическое выполнение, реализация на всем участке границы. Предусмотрена возможность корректировки номенклатуры поставляемого вооружения. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть членов – Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, при этом в феврале 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024 года в ОДКБ председательствует Казахстан. Совет Коллективной Безопасности является высшим органом организации.

https://ria.ru/20240531/granitsy-1949596382.html

https://ria.ru/20240420/odkb-1940755964.html

таджикистан

армения

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

таджикистан, армения, казахстан, имангали тасмагамбетов, никол пашинян, одкб, в мире