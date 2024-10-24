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Генсек ОДКБ провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
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14:54 24.10.2024 (обновлено: 16:59 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/odkb-1979816130.html
Генсек ОДКБ провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ
Генсек ОДКБ провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ - РИА Новости, 24.10.2024
Генсек ОДКБ провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов встретился с руководителями ведущих российских СМИ,... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:54
2024-10-24T16:59
имангали тасмагамбетов
дмитрий киселев
одкб
россия
в мире
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов встретился с руководителями ведущих российских СМИ, передает корреспондент РИА Новости. Встреча прошла на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", ее провел гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев. Генсек ОДКБ откровенно рассказал о проблемах и вызовах, стоящих перед организацией, и ответил на вопросы представителей СМИ. Кроме того, Тасмагамбетов и журналисты обсудили развитие взаимодействия для более активного освещения деятельности организации. Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть стран — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024-го в ОДКБ председательствует Казахстан.
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Новости
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имангали тасмагамбетов, дмитрий киселев, одкб, россия, в мире
Имангали Тасмагамбетов, Дмитрий Киселев, ОДКБ, Россия, В мире
Генсек ОДКБ провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов встретился с руководителями ведущих российских СМИ

© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проводит встречу с руководителями ведущих российских СМИ
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проводит встречу с руководителями ведущих российских СМИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проводит встречу с руководителями ведущих российских СМИ
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов встретился с руководителями ведущих российских СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", ее провел гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев.
Генсек ОДКБ откровенно рассказал о проблемах и вызовах, стоящих перед организацией, и ответил на вопросы представителей СМИ. Кроме того, Тасмагамбетов и журналисты обсудили развитие взаимодействия для более активного освещения деятельности организации.
Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть стран — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024-го в ОДКБ председательствует Казахстан.
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Имангали ТасмагамбетовДмитрий КиселевОДКБРоссияВ мире
 
 
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