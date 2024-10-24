Генсек ОДКБ провел встречу с руководителями ведущих российских СМИ
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов встретился с руководителями ведущих российских СМИ
© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проводит встречу с руководителями ведущих российских СМИ
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проводит встречу с руководителями ведущих российских СМИ
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов встретился с руководителями ведущих российских СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча прошла на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня", ее провел гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселев.
Генсек ОДКБ откровенно рассказал о проблемах и вызовах, стоящих перед организацией, и ответил на вопросы представителей СМИ. Кроме того, Тасмагамбетов и журналисты обсудили развитие взаимодействия для более активного освещения деятельности организации.
Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 года. Сейчас в ОДКБ входят шесть стран — Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия, в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия в организации. С 1 января 2024-го в ОДКБ председательствует Казахстан.
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8 мая, 19:24