https://ria.ru/20241024/kongo-1979806262.html
Президент Конго призвал БРИКС сотрудничать для сохранения биоразнообразия
Президент Конго призвал БРИКС сотрудничать для сохранения биоразнообразия - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Конго призвал БРИКС сотрудничать для сохранения биоразнообразия
Конго более полувека защищает окружающую среду и призывает стран-участниц объединения БРИКС+ углубить сотрудничество ради сохранения экосистем и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T14:27
2024-10-24T14:27
2024-10-24T14:27
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дени сассу-нгессо
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Конго более полувека защищает окружающую среду и призывает стран-участниц объединения БРИКС+ углубить сотрудничество ради сохранения экосистем и биоразнообразия, заявил на саммите БРИКС+ в Казани президент Конго Дени Сассу-Нгессо. "Моя страна находится в самом сердце бассейна реки Конго, поэтому вот уже более полувека мы защищаем окружающую среду в рамках борьбы с изменением климата. Я призываю углубить наше сотрудничество во имя сохранения экосистем и биоразнообразия", - сказал президент. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979195009.html
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в мире, россия, казань, бразилия, дени сассу-нгессо, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Дени Сассу-Нгессо, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Конго призвал БРИКС сотрудничать для сохранения биоразнообразия
Президент Конго призвал БРИКС+ углубить сотрудничество для сохранения экосистем