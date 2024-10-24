Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай будет всегда заботиться о странах Глобального Юга
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Китай будет всегда заботиться о странах Глобального Юга вне зависимости от изменений международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в формате "аутрич" в Казани.
"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге", - сказал Си Цзиньпин.
Глава КНР отметил, что Пекин также "будет поддерживать присоединение большего числа стран Глобального Юга к деятельности БРИКС".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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23 октября, 12:44