https://ria.ru/20241024/kitaj-1979762012.html

Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин

Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.10.2024

Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин

Китай будет всегда заботиться о странах Глобального Юга вне зависимости от изменений международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:42

2024-10-24T11:42

2024-10-24T11:42

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казань

си цзиньпин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Китай будет всегда заботиться о странах Глобального Юга вне зависимости от изменений международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в формате "аутрич" в Казани. "Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге", - сказал Си Цзиньпин. Глава КНР отметил, что Пекин также "будет поддерживать присоединение большего числа стран Глобального Юга к деятельности БРИКС". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, казань, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году