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Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.10.2024
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11:42 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/kitaj-1979762012.html
Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин
Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 24.10.2024
Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин
Китай будет всегда заботиться о странах Глобального Юга вне зависимости от изменений международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:42
2024-10-24T11:42
в мире
китай
россия
казань
си цзиньпин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Китай будет всегда заботиться о странах Глобального Юга вне зависимости от изменений международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в формате "аутрич" в Казани. "Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге", - сказал Си Цзиньпин. Глава КНР отметил, что Пекин также "будет поддерживать присоединение большего числа стран Глобального Юга к деятельности БРИКС". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html
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в мире, китай, россия, казань, си цзиньпин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Китай, Россия, Казань, Си Цзиньпин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай будет всегда заботиться о странах Глобального Юга

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Председатель КНР Си Цзиньпин на XVI саммите БРИКС в Казани
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ПЕКИН, 24 окт – РИА Новости. Китай будет всегда заботиться о странах Глобального Юга вне зависимости от изменений международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на заседании саммита БРИКС в формате "аутрич" в Казани.
"Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай всегда будет заботиться о Глобальном Юге", - сказал Си Цзиньпин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Китай и Индия сделали России главный подарок в Казани
Вчера, 08:00
Глава КНР отметил, что Пекин также "будет поддерживать присоединение большего числа стран Глобального Юга к деятельности БРИКС".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
В миреКитайРоссияКазаньСи ЦзиньпинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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