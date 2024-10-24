https://ria.ru/20241024/erdogan-1979787172.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом
Лидер российского государства Владимир Путин заявил, что они с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом многое делают для разрешения кризисных ситуаций в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:13
2024-10-24T13:13
2024-10-24T13:13
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казань
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лидер российского государства Владимир Путин заявил, что они с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом многое делают для разрешения кризисных ситуаций в регионе. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. "Мы сотрудничаем хорошо в двустороннем плане. Многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе. Уверен, что и работа Турции в рамках нашей организации тоже будет весьма востребована", - сказал Путин, обращаясь к Эрдогану на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, казань, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Турция, Казань, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом
Путин: Россия и Турция много делают для разрешения кризисных ситуаций в регионе