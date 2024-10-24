Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом - РИА Новости, 24.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/erdogan-1979787172.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом - РИА Новости, 24.10.2024
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом
Лидер российского государства Владимир Путин заявил, что они с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом многое делают для разрешения кризисных ситуаций в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:13
2024-10-24T13:13
в мире
россия
турция
казань
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979784240_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_d55dd2dc01a73f95419831e5527725f3.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лидер российского государства Владимир Путин заявил, что они с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом многое делают для разрешения кризисных ситуаций в регионе. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. "Мы сотрудничаем хорошо в двустороннем плане. Многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе. Уверен, что и работа Турции в рамках нашей организации тоже будет весьма востребована", - сказал Путин, обращаясь к Эрдогану на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html
россия
турция
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979784240_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_2785e90700c4119cc967df3a28e51f2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, казань, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Турция, Казань, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом

Путин: Россия и Турция много делают для разрешения кризисных ситуаций в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на XVI саммите БРИКС в Казани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на XVI саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на XVI саммите БРИКС в Казани
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лидер российского государства Владимир Путин заявил, что они с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом многое делают для разрешения кризисных ситуаций в регионе.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
«
"Мы сотрудничаем хорошо в двустороннем плане. Многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе. Уверен, что и работа Турции в рамках нашей организации тоже будет весьма востребована", - сказал Путин, обращаясь к Эрдогану на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани
Вчера, 04:15
 
В миреРоссияТурцияКазаньВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала