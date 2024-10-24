https://ria.ru/20241024/erdogan-1979787172.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом

Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом - РИА Новости, 24.10.2024

Путин рассказал о сотрудничестве с Эрдоганом

Лидер российского государства Владимир Путин заявил, что они с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом многое делают для разрешения кризисных ситуаций в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:13

2024-10-24T13:13

2024-10-24T13:13

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россия

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казань

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. Лидер российского государства Владимир Путин заявил, что они с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом многое делают для разрешения кризисных ситуаций в регионе. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. "Мы сотрудничаем хорошо в двустороннем плане. Многое делаем совместно для разрешения различных сложных ситуаций в регионе. Уверен, что и работа Турции в рамках нашей организации тоже будет весьма востребована", - сказал Путин, обращаясь к Эрдогану на заключительном заседании саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, казань, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году