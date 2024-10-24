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Саммит БРИКС показал рост значимости объединения, пишет Reuters

Саммит БРИКС показал рост значимости объединения, пишет Reuters - РИА Новости, 24.10.2024

Саммит БРИКС показал рост значимости объединения, пишет Reuters

Саммит БРИКС в Казани показал явные признаки растущего веса объединения, передает агентство Reuters. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T20:11

2024-10-24T20:11

2024-10-24T20:11

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Саммит БРИКС в Казани показал явные признаки растущего веса объединения, передает агентство Reuters. "Первый же саммит с новой партией членов показал явные признаки растущего веса объединения", - говорится в публикации. Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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