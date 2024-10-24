https://ria.ru/20241024/briks-1979847548.html

Президент Ирана высказался о важности нацвалют и Нового банка развития

Президент Ирана высказался о важности нацвалют и Нового банка развития - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Ирана высказался о важности нацвалют и Нового банка развития

Использование национальных и цифровых валют, а также укрепление Нового банка развития улучшат мир для всех, заявил в ходе своей речи на саммите БРИКС в Казани... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T16:38

2024-10-24T16:38

2024-10-24T16:38

технологии

россия

иран

казань

масуд пезешкиан

брикс

новый банк развития

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Использование национальных и цифровых валют, а также укрепление Нового банка развития улучшат мир для всех, заявил в ходе своей речи на саммите БРИКС в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан. Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения. "Использование национальных валют для торговли, новых банковских платформ, цифровых валют, укрепление Нового банка развития и резервных соглашений на случай непредвиденных обстоятельств... могут создать лучший мир для всех, к чему мы все стремимся", - сказал Пезешкиан. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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