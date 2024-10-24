Вучич иронично обвинил Туска в своем отсутствии на саммите БРИКС в Казани
Вучич на брифинге иронично обвинил Туска в своем отсутствии на саммите БРИКС
© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на совместном брифинге сослался на премьера Польши Дональда Туска, комментируя свое отсутствие на саммите БРИКС в Казани, и рассказал, что обсудил с ним ситуацию на Украине.
Туск в среду прибыл с рабочим визитом в Сербию, где позже состоялся рабочий ужин Вучича с Туском и премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. В четверг в правительственном комплексе "Палата Сербия" прошли разговор тет-а-тет Вучича и Туска и встреча сербской и польской делегаций.
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"Так как он (косвенно - ред.) "виноват" в том, что я не в Казани на саммите БРИКС, то он хотел меня выслушать. Я, конечно, не буду скрывать, премьер Туск хотел бы видеть полную нашу согласованность с европейскими декларациями, точнее в вопросе санкций в отношении РФ. Так как я ничего не скрываю, (я - ред.) потрудился объяснить позицию Сербии, указать на то, какую поддержку Украине мы оказываем в финансовом и гуманитарном смысле, в какой мере говорим о соблюдении Устава ООН", - заявил Вучич.
По его словам, стороны озвучили свои позиции и в значительной мере услышали друг друга.
Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани ранее договорился о визите с премьером Польши, премьером Греции Мицотакисом, затем - с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.