https://ria.ru/20241024/briks-1979824205.html

Вучич иронично обвинил Туска в своем отсутствии на саммите БРИКС в Казани

Вучич иронично обвинил Туска в своем отсутствии на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.10.2024

Вучич иронично обвинил Туска в своем отсутствии на саммите БРИКС в Казани

Президент Сербии Александр Вучич на совместном брифинге сослался на премьера Польши Дональда Туска, комментируя свое отсутствие на саммите БРИКС в Казани, и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T15:14

2024-10-24T15:14

2024-10-24T15:14

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БЕЛГРАД, 24 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на совместном брифинге сослался на премьера Польши Дональда Туска, комментируя свое отсутствие на саммите БРИКС в Казани, и рассказал, что обсудил с ним ситуацию на Украине. Туск в среду прибыл с рабочим визитом в Сербию, где позже состоялся рабочий ужин Вучича с Туском и премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. В четверг в правительственном комплексе "Палата Сербия" прошли разговор тет-а-тет Вучича и Туска и встреча сербской и польской делегаций. "Так как он (косвенно - ред.) "виноват" в том, что я не в Казани на саммите БРИКС, то он хотел меня выслушать. Я, конечно, не буду скрывать, премьер Туск хотел бы видеть полную нашу согласованность с европейскими декларациями, точнее в вопросе санкций в отношении РФ. Так как я ничего не скрываю, (я - ред.) потрудился объяснить позицию Сербии, указать на то, какую поддержку Украине мы оказываем в финансовом и гуманитарном смысле, в какой мере говорим о соблюдении Устава ООН", - заявил Вучич. По его словам, стороны озвучили свои позиции и в значительной мере услышали друг друга. Президент Сербии ранее заявил, что на время проведения саммита БРИКС в Казани ранее договорился о визите с премьером Польши, премьером Греции Мицотакисом, затем - с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, "но даже если бы не было этих встреч, ему очень тяжело было бы приехать в Россию". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября и является самым масштабным внешнеполитическим мероприятием, которое когда-либо проводилось в России. Лейтмотивом саммита стала тема укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, на саммите представлены 36 стран (22 из них - на высшем уровне), также в нем принимают участие руководители шести международных организаций.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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