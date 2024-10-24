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Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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13:37 24.10.2024 (обновлено: 13:41 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979792105.html
Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС
Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС
БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию, опытом к построению будущего, основанного на уважении и партнерстве, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:37
2024-10-24T13:41
в мире
казахстан
казань
касым-жомарт токаев
брикс
оон
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию, опытом к построению будущего, основанного на уважении и партнерстве, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании саммита организации в Казани в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. "БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнёрства. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения", - сказал казахстанский лидер. Токаев также отметил, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность Организации объединённых наций, которая по-прежнему является незаменимой структурой. По его словам, принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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в мире, казахстан, казань, касым-жомарт токаев, брикс, оон, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Казахстан, Казань, Касым-Жомарт Токаев, БРИКС, ООН, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС

Президент Казахстана Токаев: БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI саммите БРИКС
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию, опытом к построению будущего, основанного на уважении и партнерстве, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании саммита организации в Казани в формате "БРИКС+/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
"БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнёрства. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения", - сказал казахстанский лидер.
Токаев также отметил, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность Организации объединённых наций, которая по-прежнему является незаменимой структурой. По его словам, принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
В миреКазахстанКазаньКасым-Жомарт ТокаевБРИКСООНСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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