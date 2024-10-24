https://ria.ru/20241024/briks-1979792105.html

Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС

Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС

БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию, опытом к построению будущего, основанного на уважении и партнерстве, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:37

2024-10-24T13:37

2024-10-24T13:41

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касым-жомарт токаев

брикс

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саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию, опытом к построению будущего, основанного на уважении и партнерстве, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании саммита организации в Казани в формате "БРИКС+/аутрич". Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. "БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнёрства. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения", - сказал казахстанский лидер. Токаев также отметил, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность Организации объединённых наций, которая по-прежнему является незаменимой структурой. По его словам, принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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