Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС
Президент Казахстана Токаев: БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт - РИА Новости. БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию, опытом к построению будущего, основанного на уважении и партнерстве, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании саммита организации в Казани в формате "БРИКС+/аутрич".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
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"БРИКС обладает огромным потенциалом к развитию и объединяет государства разных континентов, укрепляя солидарность и эффективно используя совместные возможности на благо всех участников. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнёрства. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством-участником БРИКС у нас сложились поистине дружественные отношения", - сказал казахстанский лидер.
Токаев также отметил, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность Организации объединённых наций, которая по-прежнему является незаменимой структурой. По его словам, принципы дипломатии и диалога, заложенные в уставе ООН, стали основой повестки БРИКС, способствуя мирному урегулированию конфликтов и укреплению стратегической стабильности.
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