Президент Ирана назвал Путина другом
Президент Ирана Пезешкиан назвал Путина другом и поблагодарил за саммит БРИКС
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, охарактеризовав проведение саммита как "прекрасное" и назвав российского лидера своим другом.
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"Хотел бы еще раз поблагодарить моего друга, господина Владимира Путина, за прекрасный прием и (прекрасное - ред.) проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани", - сказал Пезешкиан на пленарном заседании саммита в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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