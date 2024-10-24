https://ria.ru/20241024/briks-1979788647.html

Президент Ирана назвал Путина другом

Президент Ирана назвал Путина другом - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Ирана назвал Путина другом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, охарактеризовав проведение саммита как "прекрасное" и РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:20

2024-10-24T13:20

2024-10-24T13:20

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иран

казань

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брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, охарактеризовав проведение саммита как "прекрасное" и назвав российского лидера своим другом. Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения. "Хотел бы еще раз поблагодарить моего друга, господина Владимира Путина, за прекрасный прием и (прекрасное - ред.) проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани", - сказал Пезешкиан на пленарном заседании саммита в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/iran-1979190700.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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