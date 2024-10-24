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Президент Ирана назвал Путина другом - РИА Новости, 24.10.2024
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13:20 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979788647.html
Президент Ирана назвал Путина другом
Президент Ирана назвал Путина другом - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Ирана назвал Путина другом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, охарактеризовав проведение саммита как "прекрасное" и РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:20
2024-10-24T13:20
в мире
россия
иран
казань
масуд пезешкиан
владимир путин
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, охарактеризовав проведение саммита как "прекрасное" и назвав российского лидера своим другом. Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения. "Хотел бы еще раз поблагодарить моего друга, господина Владимира Путина, за прекрасный прием и (прекрасное - ред.) проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани", - сказал Пезешкиан на пленарном заседании саммита в формате "БРИКС плюс/аутрич". Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/iran-1979190700.html
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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в мире, россия, иран, казань, масуд пезешкиан, владимир путин, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Иран, Казань, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Президент Ирана назвал Путина другом

Президент Ирана Пезешкиан назвал Путина другом и поблагодарил за саммит БРИКС

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани, охарактеризовав проведение саммита как "прекрасное" и назвав российского лидера своим другом.
Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения.
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Межгосударственные отношения России и Ирана
Вчера, 13:19
"Хотел бы еще раз поблагодарить моего друга, господина Владимира Путина, за прекрасный прием и (прекрасное - ред.) проведение этой важной встречи в прекрасном городе Казани", - сказал Пезешкиан на пленарном заседании саммита в формате "БРИКС плюс/аутрич".
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
В миреРоссияИранКазаньМасуд ПезешкианВладимир ПутинБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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