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Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев - РИА Новости, 24.10.2024
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13:18 24.10.2024 (обновлено: 13:48 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979788502.html
Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев
Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев - РИА Новости, 24.10.2024
Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев
Казахстан настроен на совместную работу в формате БРИКС для укрепления сотрудничества и безопасности государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T13:18
2024-10-24T13:48
саммит брикс в казани в 2024 году
казахстан
брикс
россия
казань
берик уали
снг
касым-жомарт токаев
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Казахстан настроен на совместную работу в формате БРИКС для укрепления сотрудничества и безопасности государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Хочу вновь заверить, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государств. Уверен, что саммит БРИКС в Казани войдет в историю как важная веха на пути к лучшему более справедливому миру", - сказал Токаев на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Шестнадцатого сентября советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241024/briks-1979792105.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, казахстан, брикс, россия, казань, берик уали, снг, касым-жомарт токаев
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Казахстан, БРИКС, Россия, Казань, Берик Уали, СНГ, Касым-Жомарт Токаев
Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев

Токаев: Казахстан готов работать с БРИКС для укрепления безопасности государств

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Казахстан настроен на совместную работу в формате БРИКС для укрепления сотрудничества и безопасности государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Хочу вновь заверить, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государств. Уверен, что саммит БРИКС в Казани войдет в историю как важная веха на пути к лучшему более справедливому миру", - сказал Токаев на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС
Вчера, 13:37
Шестнадцатого сентября советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.
На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
22 октября, 00:00
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуКазахстанБРИКСРоссияКазаньБерик УалиСНГКасым-Жомарт Токаев
 
 
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