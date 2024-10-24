Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев
Токаев: Казахстан готов работать с БРИКС для укрепления безопасности государств
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Казахстан настроен на совместную работу в формате БРИКС для укрепления сотрудничества и безопасности государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Хочу вновь заверить, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государств. Уверен, что саммит БРИКС в Казани войдет в историю как важная веха на пути к лучшему более справедливому миру", - сказал Токаев на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".
Токаев заявил об огромном потенциале БРИКС
Вчера, 13:37
Шестнадцатого сентября советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве.
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.
На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.