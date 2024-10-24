https://ria.ru/20241024/briks-1979788502.html

Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев

Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев - РИА Новости, 24.10.2024

Казахстан настроен на совместную работу с БРИКС, заявил Токаев

Казахстан настроен на совместную работу в формате БРИКС для укрепления сотрудничества и безопасности государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T13:18

2024-10-24T13:18

2024-10-24T13:48

саммит брикс в казани в 2024 году

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касым-жомарт токаев

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Казахстан настроен на совместную работу в формате БРИКС для укрепления сотрудничества и безопасности государств, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Хочу вновь заверить, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государств. Уверен, что саммит БРИКС в Казани войдет в историю как важная веха на пути к лучшему более справедливому миру", - сказал Токаев на пленарном заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС+/аутрич".Шестнадцатого сентября советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что республика в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. Под аутрич-практикой понимается взаимодействие между участниками БРИКС и другими субъектами внутри и за пределами региона объединения.На заседание саммита БРИКС формате "БРИКС+/аутрич" приглашены представители около 40 государств, в том числе руководители государств СНГ, ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также главы многосторонних организаций.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241024/briks-1979792105.html

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казахстан

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саммит брикс в казани в 2024 году, казахстан, брикс, россия, казань, берик уали, снг, касым-жомарт токаев