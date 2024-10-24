Си Цзиньпин назвал подъем Глобального Юга признаком изменений в мире
Си Цзиньпин: подъем Глобального Юга является явным признаком изменений в мире
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин во время прибытия глав делегаций на территорию Международного выставочного центра "Казань Экспо" для участия в XVI саммите БРИКС
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. Подъем Глобального Юга является явным признаком значительных изменений в мире, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании саммита "БРИКС плюс/аутрич".
"Коллективный подъем Глобального Юга является явным признаком значительных изменений в мире. Совместное продвижение стран Глобального Юга к модернизации - важное событие в мировой истории и беспрецедентное достижение в процессе развития человеческой цивилизации", - заявил Си Цзиньпин.
В то же время, указал он, "мир и развитие во всем мире по-прежнему сталкиваются с серьезными проблемами, и путь к возрождению Глобального Юга не будет гладким".
Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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22 октября, 02:40