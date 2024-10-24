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Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире - РИА Новости, 24.10.2024
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12:03 24.10.2024 (обновлено: 12:05 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979767466.html
Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире
Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире - РИА Новости, 24.10.2024
Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире
Присоединение к БРИКС новых членов в 2024 году и интерес других стран к сотрудничеству с этим объединением демонстрирует его успех и растущее влияние, заявил в... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T12:03
2024-10-24T12:05
брикс
иран
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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ТЕГЕРАН, 24 окт – РИА Новости. Присоединение к БРИКС новых членов в 2024 году и интерес других стран к сотрудничеству с этим объединением демонстрирует его успех и растущее влияние, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения."Присоединение новых членов с начала 2024 года и выраженный интерес других стран к сотрудничеству с БРИКС демонстрирует успех и растущее влияние этой группы и этого объединения", - сказал Пезешкиан.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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брикс, иран, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
БРИКС, Иран, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире

Пезешкиан: расширение БРИКС демонстрирует успех и растущее влияние этой группы

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
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ТЕГЕРАН, 24 окт – РИА Новости. Присоединение к БРИКС новых членов в 2024 году и интерес других стран к сотрудничеству с этим объединением демонстрирует его успех и растущее влияние, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
"Присоединение новых членов с начала 2024 года и выраженный интерес других стран к сотрудничеству с БРИКС демонстрирует успех и растущее влияние этой группы и этого объединения", - сказал Пезешкиан.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
БРИКСИранСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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