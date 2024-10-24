https://ria.ru/20241024/briks-1979767466.html

Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире

Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире - РИА Новости, 24.10.2024

Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире

Присоединение к БРИКС новых членов в 2024 году и интерес других стран к сотрудничеству с этим объединением демонстрирует его успех и растущее влияние, заявил в... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T12:03

2024-10-24T12:03

2024-10-24T12:05

брикс

иран

саммит брикс в казани в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979766599_0:106:3152:1879_1920x0_80_0_0_9b349b0dceeb233e8dc7010cc0a25608.jpg

ТЕГЕРАН, 24 окт – РИА Новости. Присоединение к БРИКС новых членов в 2024 году и интерес других стран к сотрудничеству с этим объединением демонстрирует его успех и растущее влияние, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения."Присоединение новых членов с начала 2024 года и выраженный интерес других стран к сотрудничеству с БРИКС демонстрирует успех и растущее влияние этой группы и этого объединения", - сказал Пезешкиан.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, иран, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире