Президент Ирана заявил о растущем влиянии БРИКС в мире
Пезешкиан: расширение БРИКС демонстрирует успех и растущее влияние этой группы
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 24 окт – РИА Новости. Присоединение к БРИКС новых членов в 2024 году и интерес других стран к сотрудничеству с этим объединением демонстрирует его успех и растущее влияние, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения.
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
22 октября, 08:00
"Присоединение новых членов с начала 2024 года и выраженный интерес других стран к сотрудничеству с БРИКС демонстрирует успех и растущее влияние этой группы и этого объединения", - сказал Пезешкиан.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44