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Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества - РИА Новости, 24.10.2024
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11:49 24.10.2024 (обновлено: 13:06 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979764233.html
Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества
Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества - РИА Новости, 24.10.2024
Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества
БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества, чтобы появился прозрачный механизм многосторонней торговли с ориентацией на Глобальный Юг и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:49
2024-10-24T13:06
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
иран
казань
масуд пезешкиан
в мире
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества, чтобы появился прозрачный механизм многосторонней торговли с ориентацией на Глобальный Юг и развивающиеся страны, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения."БРИКС и БРИКС+ должны разработать и внедрить прозрачные справедливые инклюзивные и недискриминационные принципы для сотрудничества, чтобы у нас был... прозрачный механизм для многосторонней торговли с особым акцентом на Глобальный Юг и развивающиеся страны", - сказал Пезешкиан.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, иран, казань, масуд пезешкиан, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Иран, Казань, Масуд Пезешкиан, В мире
Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества

Пезешкиан: БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества, чтобы появился прозрачный механизм многосторонней торговли с ориентацией на Глобальный Юг и развивающиеся страны, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
"БРИКС и БРИКС+ должны разработать и внедрить прозрачные справедливые инклюзивные и недискриминационные принципы для сотрудничества, чтобы у нас был... прозрачный механизм для многосторонней торговли с особым акцентом на Глобальный Юг и развивающиеся страны", - сказал Пезешкиан.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Пезешкиан призвал страны БРИКС обмениваться новейшими технологиями
Вчера, 12:47
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияИранКазаньМасуд ПезешкианВ мире
 
 
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