https://ria.ru/20241024/briks-1979764233.html

Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества

Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества - РИА Новости, 24.10.2024

Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества

БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества, чтобы появился прозрачный механизм многосторонней торговли с ориентацией на Глобальный Юг и... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T11:49

2024-10-24T11:49

2024-10-24T13:06

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

иран

казань

масуд пезешкиан

в мире

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КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества, чтобы появился прозрачный механизм многосторонней торговли с ориентацией на Глобальный Юг и развивающиеся страны, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения."БРИКС и БРИКС+ должны разработать и внедрить прозрачные справедливые инклюзивные и недискриминационные принципы для сотрудничества, чтобы у нас был... прозрачный механизм для многосторонней торговли с особым акцентом на Глобальный Юг и развивающиеся страны", - сказал Пезешкиан.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

https://ria.ru/20241024/prezident-1979779664.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, иран, казань, масуд пезешкиан, в мире