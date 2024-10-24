https://ria.ru/20241024/briks-1979764233.html
Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества
Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества - РИА Новости, 24.10.2024
Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества
БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества, чтобы появился прозрачный механизм многосторонней торговли с ориентацией на Глобальный Юг и... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T11:49
2024-10-24T11:49
2024-10-24T13:06
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
иран
казань
масуд пезешкиан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979500010_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_89a1be88bd56f6492962c5b2a8246664.jpg
КАЗАНЬ, 24 окт – РИА Новости. БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества, чтобы появился прозрачный механизм многосторонней торговли с ориентацией на Глобальный Юг и развивающиеся страны, заявил в ходе своей речи на саммите объединения в Казани президент Ирана Масуд Пезешкиан.Иран впервые принимает участие в саммите БРИКС в качестве постоянного члена этого объединения."БРИКС и БРИКС+ должны разработать и внедрить прозрачные справедливые инклюзивные и недискриминационные принципы для сотрудничества, чтобы у нас был... прозрачный механизм для многосторонней торговли с особым акцентом на Глобальный Юг и развивающиеся страны", - сказал Пезешкиан.Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html
https://ria.ru/20241024/prezident-1979779664.html
россия
иран
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979500010_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_42d50fbea697c321ce893d9f839a2917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, россия, иран, казань, масуд пезешкиан, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Иран, Казань, Масуд Пезешкиан, В мире
Пезешкиан призвал БРИКС разработать справедливые принципы сотрудничества
Пезешкиан: БРИКС должен разработать справедливые принципы сотрудничества