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Во Франции прокомментировали саммит БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
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10:31 24.10.2024
https://ria.ru/20241024/briks-1979741076.html
Во Франции прокомментировали саммит БРИКС
Во Франции прокомментировали саммит БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024
Во Франции прокомментировали саммит БРИКС
Саммит стран БРИКС и президентские выборы в США показывают, что Европа и западные страны более не имеют монополии в мире, в котором появляется альтернативная... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T10:31
2024-10-24T10:31
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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Саммит стран БРИКС и президентские выборы в США показывают, что Европа и западные страны более не имеют монополии в мире, в котором появляется альтернативная модель, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад в эфире телеканала LCI. "Между саммитом БРИКС и американскими выборами, которые будут иметь большие последствия для безопасности Европы и трансатлантических отношений, Европа и Запад понимают, что у них более нет монополии в мире", - сказал Хаддад. Он отметил, что Европа при этом должна быть в состоянии защищать свои интересы. "Это требует, чтобы мы могли донести это послание, когда мы говорим со странами Юга, например, о необходимости поддержки международного права. Но также мы, европейцы, должны быть способны защищать наше видение мира, наши интересы, безопасность и стратегическую автономию в мире, в котором сегодня появляется альтернативная модель", - добавил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html
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в мире, европа, россия, сша, брикс, франция
В мире, Европа, Россия, США, БРИКС, Франция
Во Франции прокомментировали саммит БРИКС

Министр Хаддад: саммит БРИКС показал, что у Европы и Запада нет монополии в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© РИА Новости / POOL
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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Саммит стран БРИКС и президентские выборы в США показывают, что Европа и западные страны более не имеют монополии в мире, в котором появляется альтернативная модель, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад в эфире телеканала LCI.
"Между саммитом БРИКС и американскими выборами, которые будут иметь большие последствия для безопасности Европы и трансатлантических отношений, Европа и Запад понимают, что у них более нет монополии в мире", - сказал Хаддад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Китай и Индия сделали России главный подарок в Казани
Вчера, 08:00
Он отметил, что Европа при этом должна быть в состоянии защищать свои интересы.
"Это требует, чтобы мы могли донести это послание, когда мы говорим со странами Юга, например, о необходимости поддержки международного права. Но также мы, европейцы, должны быть способны защищать наше видение мира, наши интересы, безопасность и стратегическую автономию в мире, в котором сегодня появляется альтернативная модель", - добавил он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Что такое БРИКС: история, страны-участники, саммит 2024 в Казани
23 октября, 12:44
 
В миреЕвропаРоссияСШАБРИКСФранция
 
 
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