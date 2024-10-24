Во Франции прокомментировали саммит БРИКС
Министр Хаддад: саммит БРИКС показал, что у Европы и Запада нет монополии в мире
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Саммит стран БРИКС и президентские выборы в США показывают, что Европа и западные страны более не имеют монополии в мире, в котором появляется альтернативная модель, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад в эфире телеканала LCI.
"Между саммитом БРИКС и американскими выборами, которые будут иметь большие последствия для безопасности Европы и трансатлантических отношений, Европа и Запад понимают, что у них более нет монополии в мире", - сказал Хаддад.
Он отметил, что Европа при этом должна быть в состоянии защищать свои интересы.
"Это требует, чтобы мы могли донести это послание, когда мы говорим со странами Юга, например, о необходимости поддержки международного права. Но также мы, европейцы, должны быть способны защищать наше видение мира, наши интересы, безопасность и стратегическую автономию в мире, в котором сегодня появляется альтернативная модель", - добавил он.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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