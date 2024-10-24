https://ria.ru/20241024/briks-1979741076.html

Во Франции прокомментировали саммит БРИКС

Во Франции прокомментировали саммит БРИКС - РИА Новости, 24.10.2024

Во Франции прокомментировали саммит БРИКС

Саммит стран БРИКС и президентские выборы в США показывают, что Европа и западные страны более не имеют монополии в мире, в котором появляется альтернативная... РИА Новости, 24.10.2024

2024-10-24T10:31

2024-10-24T10:31

2024-10-24T10:31

в мире

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россия

сша

брикс

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ПАРИЖ, 24 окт – РИА Новости. Саммит стран БРИКС и президентские выборы в США показывают, что Европа и западные страны более не имеют монополии в мире, в котором появляется альтернативная модель, заявил министр-делегат по вопросам Европы во французском МИД Бенжамен Хаддад в эфире телеканала LCI. "Между саммитом БРИКС и американскими выборами, которые будут иметь большие последствия для безопасности Европы и трансатлантических отношений, Европа и Запад понимают, что у них более нет монополии в мире", - сказал Хаддад. Он отметил, что Европа при этом должна быть в состоянии защищать свои интересы. "Это требует, чтобы мы могли донести это послание, когда мы говорим со странами Юга, например, о необходимости поддержки международного права. Но также мы, европейцы, должны быть способны защищать наше видение мира, наши интересы, безопасность и стратегическую автономию в мире, в котором сегодня появляется альтернативная модель", - добавил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

https://ria.ru/20241024/briks-1979677687.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, россия, сша, брикс, франция