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СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.10.2024
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04:15 24.10.2024 (обновлено: 05:33 24.10.2024)
https://ria.ru/20241024/briks-1979705070.html
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.10.2024
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани
Президент Турции Реджеп Эрдоган стал самым неординарным и "не похожим на остальных" гостей саммита БРИКС в Казани, поскольку был единственным представителем... РИА Новости, 24.10.2024
2024-10-24T04:15
2024-10-24T05:33
россия
турция
казань
реджеп тайип эрдоган
брикс
нато
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган стал самым неординарным и "не похожим на остальных" гостей саммита БРИКС в Казани, поскольку был единственным представителем страны — члена НАТО, заметила газета The New York Times."Один гость среди десятков присутствовавших лидеров был не похож на остальных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган… был единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС", — поясняет издание.Аналитики называют особенность Эрдогана результатом многолетнего лавирования между Западом и Востоком."Турция остается стратегическим партнером в НАТО и продает мощное оружие Украине, но отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы и увеличила торговлю с Россией", — пишет NYT.Научный сотрудник Института Брукингса Асли Айдинтасбас в комментарии газете объяснила это готовностью Эрдогана к сотрудничеству с различными государствами и стремлением Турции выжить в новом многополярном мире на фоне упадка США."Это сложные отношения, и уж точно не брак. Турция и Россия одновременно друзья и соперники, и способ, которым они управляют этим балансом, заключается в личных отношениях Эрдогана с Путиным", — резюмировала экспертБРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241023/putin-1979645562.html
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россия, турция, казань, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, саммит брикс в казани в 2024 году, в мире
Россия, Турция, Казань, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, НАТО, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире
СМИ выявили самого неординарного лидера на саммите БРИКС в Казани

NYT: президент Турции Эрдоган стал самым неординарным лидером на саммите БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЗаседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе
Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Заседание глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган стал самым неординарным и "не похожим на остальных" гостей саммита БРИКС в Казани, поскольку был единственным представителем страны — члена НАТО, заметила газета The New York Times.

"Один гость среди десятков присутствовавших лидеров был не похож на остальных. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган… был единственным лидером страны НАТО, принявшим участие во встречах, известных как саммит БРИКС", — поясняет издание.
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Аналитики называют особенность Эрдогана результатом многолетнего лавирования между Западом и Востоком.
"Турция остается стратегическим партнером в НАТО и продает мощное оружие Украине, но отказалась присоединиться к западным санкциям против Москвы и увеличила торговлю с Россией", — пишет NYT.
Научный сотрудник Института Брукингса Асли Айдинтасбас в комментарии газете объяснила это готовностью Эрдогана к сотрудничеству с различными государствами и стремлением Турции выжить в новом многополярном мире на фоне упадка США.
"Это сложные отношения, и уж точно не брак. Турция и Россия одновременно друзья и соперники, и способ, которым они управляют этим балансом, заключается в личных отношениях Эрдогана с Путиным", — резюмировала эксперт

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября.
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РоссияТурцияКазаньРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСНАТОСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ мире
 
 
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