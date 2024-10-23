https://ria.ru/20241023/vengrija-1979465752.html

Венгрия участвует в восстановлении Нагорного Карабаха, заявили в ОТГ

Венгрия участвует в восстановлении Нагорного Карабаха, заявили в ОТГ - РИА Новости, 23.10.2024

Венгрия участвует в восстановлении Нагорного Карабаха, заявили в ОТГ

Венгрия участвует в восстановлении Нагорного Карабаха, в частности, ее группа компаний отстраивает село Солтанлы, возводя там жилые дома и социальные... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T06:20

2024-10-23T06:20

2024-10-23T06:20

в мире

венгрия

азербайджан

нагорный карабах

ильхам алиев

никол пашинян

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Венгрия участвует в восстановлении Нагорного Карабаха, в частности, ее группа компаний отстраивает село Солтанлы, возводя там жилые дома и социальные учреждения, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ОТГ в Венгрии Иштван Вашари. По его словам, Венгрия неоднократно выражала свою поддержку восстановлению Карабахского региона и поддержанию региональной стабильности, предоставляемая ей помощь может быть реализована "в форме гуманитарной помощи, инвестиций в инфраструктуру и обмена профессиональным опытом". "Важно подчеркнуть, что Венгрия поддерживает проект восстановления села Солтанлы, который реализуется под руководством группы KÉSZ (венгерская группа строительных компаний – ред.). Проект восстановления направлен на то, чтобы позволить 5-6 тысячам человек вернуться в этот район. Строительство включает в себя возведение жилых домов, общественных учреждений, школ, детских садов, больниц и спортивных сооружений", - сказал Вашари. Глава представительства добавил, что проект также "имеет символическое значение, поскольку укрепляет стратегическое партнерство между Венгрией и Азербайджаном". Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), созданный в 2009 году, в ноябре 2021 года на саммите в Стамбуле принял решение изменить свое название на Организацию тюркских государств. В состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан, в качестве наблюдателей участвуют Туркмения и Венгрия. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240510/pereselenie-1945163888.html

https://ria.ru/20240626/karabakh-1955643443.html

https://ria.ru/20240705/orban--1957793234.html

венгрия

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, азербайджан, нагорный карабах, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз