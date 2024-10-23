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Россияне сообщили о сбое в работе Telegram - РИА Новости, 23.10.2024
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16:52 23.10.2024
https://ria.ru/20241023/telegram-1979611744.html
Россияне сообщили о сбое в работе Telegram
Россияне сообщили о сбое в работе Telegram - РИА Новости, 23.10.2024
Россияне сообщили о сбое в работе Telegram
Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 16.31 мск почти достигло 1,2 тысячи, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 23.10.2024
2024-10-23T16:52
2024-10-23T16:52
технологии
нижегородская область
москва
московская область (подмосковье)
telegram
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 16.31 мск почти достигло 1,2 тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе сервиса стали поступать около 16.00. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, оповещений и сайта. Больше всего жалоб поступает от жителей Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Дагестана.
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нижегородская область
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технологии, нижегородская область, москва, московская область (подмосковье), telegram
Технологии, Нижегородская область, Москва, Московская область (Подмосковье), Telegram
Россияне сообщили о сбое в работе Telegram

Downdetector: россияне сообщают о сбое в работе Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 16.31 мск почти достигло 1,2 тысячи, следует из данных Downdetector.
Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе сервиса стали поступать около 16.00. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, оповещений и сайта.
Больше всего жалоб поступает от жителей Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Дагестана.
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ТехнологииНижегородская областьМоскваМосковская область (Подмосковье)Telegram
 
 
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