https://ria.ru/20241023/telegram-1979611744.html

Россияне сообщили о сбое в работе Telegram

Россияне сообщили о сбое в работе Telegram - РИА Новости, 23.10.2024

Россияне сообщили о сбое в работе Telegram

Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 16.31 мск почти достигло 1,2 тысячи, следует из данных Downdetector. РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T16:52

2024-10-23T16:52

2024-10-23T16:52

технологии

нижегородская область

москва

московская область (подмосковье)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305121_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_b94f38d995dd13ef534868c1b521c43c.jpg

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россияне сообщают о сбое в работе Telegram, число жалоб по состоянию на 16.31 мск почти достигло 1,2 тысячи, следует из данных Downdetector. Согласно данным сервиса для отслеживания сбоев, жалобы на проблемы в работе сервиса стали поступать около 16.00. Самыми частыми жалобами стали сбой в работе мобильного приложения, оповещений и сайта. Больше всего жалоб поступает от жителей Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Дагестана.

https://ria.ru/20241021/viber-1979085466.html

нижегородская область

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, нижегородская область, москва, московская область (подмосковье), telegram