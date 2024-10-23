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Удары вглубь России: как работает секретное украинское оружие

Удары вглубь России: как работает секретное украинское оружие - РИА Новости, 23.10.2024

Удары вглубь России: как работает секретное украинское оружие

Дальнобойные ракеты Киеву пока не дают — вместо этого рекомендуют использовать беспилотники. Украинское руководство, одержимое идеей "перенести войну на... РИА Новости, 23.10.2024

2024-10-23T08:00

2024-10-23T08:00

2024-10-23T08:02

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир зеленский

ллойд остин

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Дальнобойные ракеты Киеву пока не дают — вместо этого рекомендуют использовать беспилотники. Украинское руководство, одержимое идеей "перенести войну на территорию России", так и делает. Теперь благодаря западным СМИ стало известно, как устроено это оружие и что в голове у его операторов.Главное оружие против РоссииАдминистрация Зеленского не первый месяц выпрашивает разрешение на использование западных ракет по целям на "исконной" российской территории. На это сегодня направлены основные усилия украинской дипломатии. Вашингтон и европейские союзники пока стойко держатся. Шеф Пентагона Ллойд Остин накануне визита в Киев прямо заявил: удовольствие слишком дорогое — в прямом смысле слова."Одна высокоточная управляемая ракета стоит до миллиона долларов, — объяснял он. — Они (украинцы. — Прим. ред.) могут производить беспилотники в больших количествах за небольшую цену".Что предлагают Киеву, на днях подробно рассказали в репортаже CNN. Американский корреспондент посетил неназванную базу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, откуда запускают по целям в России "одно из самых секретных вооружений" — беспилотник дальнего радиуса действия АН-196 "Лютый" (переводится как "февраль"). Это аппарат самолетного типа с размахом крыльев семь метров. Заявленная дальность — 1500 километров. Масса боевой части — 250 килограммов.Как сообщали украинские СМИ, во время одного из первых испытательных полетов весной 2023-го беспилотник должен был поразить российские позиции на острове Змеиный, однако над Черным морем по неизвестной причине развернулся обратно — в локацию "дом". То есть в собственный командный пункт. Лишь за 30 километров операторам удалось взять дрон под управление.Согласно тому же источнику, на "Лютые" приходится до 80 процентов всех точных попаданий по российским нефтеперерабатывающим заводам. Отметим, что атаки на НПЗ практически прекратились после того, как в СМИ появилась информация о недовольстве западных партнеров — якобы те испугались повышения цен на сырье.1000 точекНа CNN подробно описали ход операции. После получения разведданных о целях начинается планирование — от этого этапа зависит "60 процентов успеха". Встречи офицеров, отвечающих за проведение налета, каждый раз проходят "в разных местах по всей Украине". В данном случае она состоялась "в подземном офисе с темно-коричневыми, как кажется, бесконечными советскими коридорами".Задача — обмануть мощную российскую систему противовоздушной обороны, которая, по словам самих же украинских командиров, за последний год значительно повысила эффективность. Тем не менее, сообщает автор материала, в распоряжении планировщиков есть "карта с указанием радиуса действия российских систем ПВО и РЭБ".О том, откуда ГУР получает эти сведения, можно узнать из материала британской BBC. Как выяснилось, данные собирают западные компании. Одна из них — Palantir. Базируется в США, но напрямую с Киевом контактируют англичане. Именно они "разработали программу для генерации и картирования наилучших путей достижения цели" для беспилотников ВСУ. Якобы в планировании конкретных миссий при этом не участвуют, но обучили более тысячи специалистов с Украины."Используя потоки данных, (технология Palantir. — Прим. ред.) может отображать ПВО, радары и радиоэлектронные глушители России. Конечный продукт похож на топографическую карту. Чем плотнее контуры, тем сильнее ПВО", — пишет BBC.Кроме того, Киев подтверждает эту информацию с помощью "коммерческих спутниковых снимков" и разведданных, добавляют британские журналисты.На этой основе строится сложный маршрут — примерно через тысячу точек, в которых дрон совершает маневр, чтобы обойти средства ПВО, уточняет, в свою очередь, CNN."Сбивают почти все"Основная миссия возложена на "Лютый" — в операции, которую описывает американский телеканал, участвовали 12 дронов такого типа плюс около семи десятков малых беспилотников. Среди них — БПЛА "Рубака". Дальность — 890 километров. При этом до трети всех машин, поднятых в воздух, — обманки, призванные перегрузить противовоздушную оборону. До 90 процентов аппаратов уничтожается, и к этому в ВСУ готовы.CNN показал, как запускают "Лютый". Дрон разгоняется по взлетно-посадочной полосе. За ним едет автомобиль, светя фарами. Когда аппарат отрывается от земли, машина останавливается. Полет проходит в автономном режиме, в пункте управления следят за дроном по трекеру.Американский телеканал снимал запуск максимально аккуратно, чтобы не выдать расположение аэродрома: видна только "бетонка" ВПП. Ни зданий, ни элементов пейзажа. Однако российские военные эксперты предположили, что, скорее всего, это было на аэродроме Полтавы. Во-первых, он находится сравнительно близко к российской территории, во-вторых, значительно удален от жилых домов — в репортаже упоминается, что место дислокации операторов "служит единственным источником света на многие мили вокруг". Кроме того, в Полтаве есть вся необходимая инфраструктура для подобных стартов.О результатах атаки судят по трем источникам: агентурная разведка, сообщения в российских телеграм-каналах и анализ спутниковых снимков."На ролике из Воронежа виден один из дронов-приманок. Аудиоклип женщины, явно встревоженной происходящим над ее головой, заставляет украинского офицера с позывным Вектор хохотать", — отмечает корреспондент.Удар в ту ночь наносили по базе Котлубань в Волгоградской области — якобы там хранились привезенные из Ирана ракеты, уточняет американец. Напомним: и Москва, и Тегеран категорически отрицают поставки вооружений из Исламской Республики. Как бы то ни было, позже западные СМИ со ссылкой на спутниковые снимки сообщили, что склад боеприпасов поражен не был. Что не помешало Генштабу ВСУ заявить об успехе миссии, не предоставив никаких доказательств.В ГУР утверждают, что цели достигает примерно половина подобных массированных атак. Если же Запад поделится ракетами, этот показатель немедленно вырастет до 95 процентов, заявил украинский офицер. Текущих же результатов недостаточно, признает он."Россияне поймут"Собеседниками CNN стали два офицера: руководитель дальних беспилотных операций ГУР с позывным Серж и командир подразделения Вектор. Первый хвастается: мол, лично провел пять сотен налетов дальних беспилотников по целям в России. Возможно, именно он причастен к гибели женщин в Саратове и Раменском. Примечательно, как вэсэушники объясняют смысл своих действий:"Когда россияне поймут, что война может прийти и к ним, они что-то изменят в своей стране. Они изменят политику", — говорит Вектор.На этой гипотезе строится военная стратегия Киева. Как известно, определенных "успехов" в переносе боевых действий на "старые территории" России ВСУ достигли. Речь и о вторжении в Курскую область, и о массированных налетах беспилотников. Однако это вызвало совсем не тот эффект, на который рассчитывали. За два месяца с начала курской авантюры под контроль российских войск перешло в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023-й. Пока нет оснований полагать, что какие-нибудь технологии — будь то украинские беспилотники или западные ракеты — смогут что-либо изменить.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977034693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, владимир зеленский, ллойд остин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины