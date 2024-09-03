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Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:43 03.09.2024 (обновлено: 07:57 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/pomosch-1970134598.html
Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей после атаки БПЛА
Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.09.2024
Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей после атаки БПЛА
Власти Саратовской области окажут помощь семье жительнице 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, которая погибла в результате атаки беспилотника,... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T07:43
2024-09-03T07:57
специальная военная операция на украине
саратовская область
саратов
роман бусаргин
энгельс
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САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области окажут помощь семье жительнице 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, которая погибла в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточняли, что пострадали четыре человека, одна пострадавшая госпитализирована, она находилась в реанимации после операции в тяжелом состоянии. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. В минздраве уточнили РИА Новости во вторник, что пострадавшая скончалась в больнице."К глубокому сожалению, сегодня ночью в больнице скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки БПЛА. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава региона.Глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале также заверила, что власти окажут помочь родным погибшей. "Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшей! Администрация окажет всю необходимую помощь родным Гульнары", - написала мэр.
https://ria.ru/20240901/vozgoranie-1969800791.html
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саратовская область, саратов, роман бусаргин, энгельс
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Саратов, Роман Бусаргин, Энгельс
Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей после атаки БПЛА

Губернатор Бусаргин пообещал помочь семье погибшей после атаки БПЛА в Саратове

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭкстренные службы на месте атаки БПЛА на жилой дом в Саратове
Экстренные службы на месте атаки БПЛА на жилой дом в Саратове - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
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Экстренные службы на месте атаки БПЛА на жилой дом в Саратове. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области окажут помощь семье жительнице 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, которая погибла в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточняли, что пострадали четыре человека, одна пострадавшая госпитализирована, она находилась в реанимации после операции в тяжелом состоянии. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. В минздраве уточнили РИА Новости во вторник, что пострадавшая скончалась в больнице.
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"К глубокому сожалению, сегодня ночью в больнице скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки БПЛА. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава региона.
Глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале также заверила, что власти окажут помочь родным погибшей. "Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшей! Администрация окажет всю необходимую помощь родным Гульнары", - написала мэр.
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Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьСаратовРоман БусаргинЭнгельс
 
 
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