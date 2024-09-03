https://ria.ru/20240903/pomosch-1970134598.html

Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей после атаки БПЛА

Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей после атаки БПЛА - РИА Новости, 03.09.2024

Власти Саратовской области окажут помощь семье погибшей после атаки БПЛА

Власти Саратовской области окажут помощь семье жительнице 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, которая погибла в результате атаки беспилотника,... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T07:43

2024-09-03T07:43

2024-09-03T07:57

специальная военная операция на украине

саратовская область

саратов

роман бусаргин

энгельс

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САРАТОВ, 3 сен - РИА Новости. Власти Саратовской области окажут помощь семье жительнице 40-этажного жилого комплекса в центре Саратова, которая погибла в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.Бусаргин 26 августа сообщил, что в результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, госпитализирована женщина. В областном минздраве РИА Новости уточняли, что пострадали четыре человека, одна пострадавшая госпитализирована, она находилась в реанимации после операции в тяжелом состоянии. Также, по словам губернатора, из-за БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома. В минздраве уточнили РИА Новости во вторник, что пострадавшая скончалась в больнице."К глубокому сожалению, сегодня ночью в больнице скончалась Гульнара Темралиева, пострадавшая в результате атаки БПЛА. Врачи неделю боролись за ее жизнь, но спасти девушку не удалось. Выражаю соболезнования родным и близким. Окажем семье всю необходимую помощь", - написал глава региона.Глава Саратова Лада Мокроусова в Telegram-канале также заверила, что власти окажут помочь родным погибшей. "Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память погибшей! Администрация окажет всю необходимую помощь родным Гульнары", - написала мэр.

https://ria.ru/20240901/vozgoranie-1969800791.html

https://ria.ru/20240903/belgorod-1970133340.html

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саратовская область, саратов, роман бусаргин, энгельс