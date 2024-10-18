https://ria.ru/20241018/pentagon-1978759064.html

В Пентагоне призвали Киев полагаться на собственные беспилотники

В Пентагоне призвали Киев полагаться на собственные беспилотники - РИА Новости, 18.10.2024

В Пентагоне призвали Киев полагаться на собственные беспилотники

Украине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании дальних ударов вглубь российской территории, а не на западные ракеты из-за их... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T15:42

2024-10-18T15:42

2024-10-18T15:42

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Украине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании дальних ударов вглубь российской территории, а не на западные ракеты из-за их дороговизны, заявил министр обороны США Ллойд Остин. "Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря о перспективах снятия США запрета на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь российской территории. Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны сообщала, что министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих Соединенных Штатов Америки. Отмечалось, именно нехватка ракет ATACMS является одной из причин, по которой президент США Джо Байден отказал Киеву в запросе на снятие разрешения для дальних ударов вглубь российской территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241017/ganchev-1978437003.html

https://ria.ru/20241010/ukraina-1977396136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, россия, ллойд остин, джо байден, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире