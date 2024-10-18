В Пентагоне призвали Киев полагаться на собственные беспилотники
Шеф Пентагона предложил Киеву использовать БПЛА для ударов вглубь России
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Украине следует полагаться на собственные беспилотники при планировании дальних ударов вглубь российской территории, а не на западные ракеты из-за их дороговизны, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
"Стоимость одной высокоточной управляемой ракеты в некоторых случаях приближается к миллиону долларов в зависимости от типа. Они могут производить беспилотники в больших количествах за малую стоимость. Так что, посмотрев на баланс и эффекты, которые создаются на поле боя, я думаю, что это отличная возможность", - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря о перспективах снятия США запрета на дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь российской территории.
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Ранее газета New York Times со ссылкой на представителей оборонного ведомства страны сообщала, что министерство обороны США признает невозможность больших поставок отдельных вооружений Украине, включая дальнобойные ракеты ATACMS, из-за снижения обороноспособности самих Соединенных Штатов Америки.
Отмечалось, именно нехватка ракет ATACMS является одной из причин, по которой президент США Джо Байден отказал Киеву в запросе на снятие разрешения для дальних ударов вглубь российской территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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