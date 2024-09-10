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Житель Раменского рассказал об атаке беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024
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17:42 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971909375.html
Житель Раменского рассказал об атаке беспилотников
Житель Раменского рассказал об атаке беспилотников - РИА Новости, 10.09.2024
Житель Раменского рассказал об атаке беспилотников
Житель первого подъезда дома на Спортивном проезде в подмосковном Раменском рассказал РИА Новости, что его автомобиль получил повреждения при атаке... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:42
2024-09-10T17:42
атака украинских бпла в раменском
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
андрей воробьев
раменский
происшествия
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РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен - РИА Новости. Житель первого подъезда дома на Спортивном проезде в подмосковном Раменском рассказал РИА Новости, что его автомобиль получил повреждения при атаке беспилотника. Автомобиль мужчины стоял на парковке около входа в первый подъезд дома. У машины разбито лобовое стекло, выбито стекло со стороны водителя, и видны вмятины на крыше, внутри автомобиля видимых повреждений нет. "В мою машину попало мусором всяким. Я живу в этом доме, уже сходил за вещами. С машиной не знаю, что делать. Завтра буду звонить в компанию, узнавать, что можно сделать по страховому случаю. Неприятно, но хорошо, что жив, здоров", - рассказал владелец авто. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за минувшую ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском при атаке БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев. Ранее губернатор посетил больницу и пообщался с пострадавшими. Он также побывал на месте произошедшего в Раменском. По его данным, в пункты временного проживания заселены 43 человека. Им организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения. Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. Также там работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты.
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971841983.html
https://ria.ru/20240910/ramenskoe-1971832620.html
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атака украинских бпла в раменском, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), генеральная прокуратура рф, игорь краснов, андрей воробьев, раменский, происшествия
Атака украинских БПЛА в Раменском, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Генеральная прокуратура РФ, Игорь Краснов, Андрей Воробьев, Раменский, Происшествия
Житель Раменского рассказал об атаке беспилотников

Житель Раменского рассказал, что его машина была повреждена при атаке БПЛА

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА в Раменском
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия атаки БПЛА в Раменском. Архивное фото
Читать ria.ru в
РАМЕНСКОЕ (Московская область), 10 сен - РИА Новости. Житель первого подъезда дома на Спортивном проезде в подмосковном Раменском рассказал РИА Новости, что его автомобиль получил повреждения при атаке беспилотника.
Автомобиль мужчины стоял на парковке около входа в первый подъезд дома. У машины разбито лобовое стекло, выбито стекло со стороны водителя, и видны вмятины на крыше, внутри автомобиля видимых повреждений нет.
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В ФКР рассказали о состоянии дома в Раменском, поврежденного при атаке БПЛА
Вчера, 14:36
"В мою машину попало мусором всяким. Я живу в этом доме, уже сходил за вещами. С машиной не знаю, что делать. Завтра буду звонить в компанию, узнавать, что можно сделать по страховому случаю. Неприятно, но хорошо, что жив, здоров", - рассказал владелец авто.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за минувшую ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском при атаке БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на девятом этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали, сообщил Воробьев.
Последствия атаки БПЛА в Раменском - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В поврежденном доме в Раменском стало возможно заходить в подъезды
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Ранее губернатор посетил больницу и пообщался с пострадавшими. Он также побывал на месте произошедшего в Раменском. По его данным, в пункты временного проживания заселены 43 человека. Им организовали горячее питание. Пострадавшим предложат разные варианты временного размещения.
Как передавал корреспондент РИА Новости, территория вокруг дома в Спортивном проезде оцеплена. На месте дежурят бригады скорой помощи, полиция, пожарные машины. Также там работают сотрудники Следственного отдела. Генпрокуратура сообщала, что генпрокурор Игорь Краснов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим, открыта горячая линия, приняты меры по выявлению и блокировке фейковой информации о событиях в субъектах ЦФО, организован мониторинг ситуации с восстановлением утраченных документов, ценообразованием на товары первой необходимости, с оценкой утраченного имущества, восстановлением жилья. Росавиация временно вводила ограничения на полеты в нескольких московских аэропортах, которые уже сняты.
Встреча губернатора Воробьева с жителями домов, поврежденных после атаки дронов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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Вчера, 11:11
 
Атака украинских БПЛА в РаменскомФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Генеральная прокуратура РФИгорь КрасновАндрей ВоробьевРаменскийПроисшествия
 
 
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